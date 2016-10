Le Centre hospitalier Soavinandriana (CENHSOA) est doté d’un bloc de chirurgie cardiaque. Son plateau technique devrait être fonctionnel cette semaine.

Le bloc de chirurgie cardiaque implanté au CENHSOA devrait accueillir ses premières interventions, cette semaine, dans le cadre de la 39e mission des Médecins du monde, à Madagascar. « Les travaux de construction du bâtiment sont achevés, les matériels sont arrivés en juillet, il ne reste plus que l’installation du plateau technique ainsi que la réception technique du local », explique un chirurgien de l’hôpital, dans une interview, le 13 octobre.

Si le calendrier ne change pas, à partir du 24 octobre et pour toute la semaine, neuf à douze opérations de la persistance du canal artériel s’y tiendront. Des opérations assurées par les missionnaires du Médecin du monde mais surtout des médecins locaux qui peuvent désormais intervenir seuls dans ce type de chirurgie. Au cas où le bloc ne serait pas encore prêt, après examen et constat des spécialistes, les opérations programmées durant cette semaine s’effectueront

dans le bloc du CENHSOA. Cependant, ce nouveau bâtiment ne devra plus tarder à être fonctionnel. Son inauguration est, d’ailleurs, prévue en novembre.

Chirurgie à cœur ouvert

Ce bloc de chirurgie cardiaque promet des opérations en dehors des missions ponctuelles des Médecins du monde. « Comme nous possédons actuellement tous les moyens nécessaires, dont quatre chirurgiens, deux réanimateurs et deux anesthésistes formés sur cette spécialité, ainsi que d’un plateau technique, nous pouvons effectuer des opérations quotidiennement. Toutefois, les malades devront toujours se référer à l’ONG Médecins du monde, qui, jusqu’ici est notre principal partenaire et qui assure la prise en charge des malades, notamment, les vulnérables », ajoute la source. Sans prise en charge, le coût de l’opération de la persistance du canal artériel est évalué à 3 000 000 d’ariary.

À ses débutés, les interventions effectuées dans ce bloc se concentreront sur la chirurgie à cœur fermé, notamment, la persistance du canal artériel qui toucherait plusieurs enfants. La chirurgie à cœur ouvert y est envisagée, dans le long ou moyen terme. Il nous manque encore du matériel et du savoir-faire pour cette grande opération. « Effectuer une chirurgie à cœur ouvert, c’est retirer le cœur du corps du malade, pendant toute l’intervention. Il faut alors une circulation extracorporelle pour le tenir en vie, et ce matériel, nous ne l’avons pas encore », précise une autre source auprès du CENHSOA.

Miangaly Ralitera