Les transferts et subventions enregistrent une forte hausse dans le budget rectificatif. Une grande partie de cette enveloppe est destinée à la Jirama et à Air Madagascar.

Les subventions augmentent de près de 50%. D’après l’avant-projet de loi des finances rectificative dont L’Express de Madagascar a obtenu une copie, les transferts et subventions passent de 1195 milliards ariary dans le budget initial de l’État pour cette année à 1703 mil­liards ariary, soit 508 milliards ariary de hausse. « Cet accroissement est expliqué par une hausse des transferts consacrés aux secteurs ayant une portée stratégique pour le développement de Madagascar », peut on lire dans le document. Les entreprises publiques en difficulté, comme la Jirama ou encore la compagnie aérienne Air Mada­gascar seront les premiers bénéficiaires de cette enveloppe d’aide.

Tout comme le gouvernement, le Fonds monétaire international semble être favorable à ces subventions additionnelles à la Jirama et à Air Madagascar. « Les difficultés des entreprises publiques, en particulier la Jirama et Air Madagascar, continuent de peser sur le budget de l’économie. Les difficultés de la société publique d’eau et d’électricité aggravées par la sécheresse, nécessiteront des transferts additionnels d’environ 0,5% du produit intérieur brut (PIB) », avait déclaré Marshal Mills, chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue d’une évaluation semestrielle dans le cadre du programme Facilité élargi de crédit (FEC) au mois de mars.

Flexibilité

La situation semble être plus compliquée que prévue pour la Jirama avec les aléas du changement climatique. Même si le gouvernement était intransigeant, au début de l’année, d’accorder une subvention de 750 milliards ariary, soit 500 milliards de plus que prévu dans le budget initial de l’État, il devient très flexible à la suite des sécheresses et des problèmes d’alimentation en électricité qui ont sévi dans plusieurs villes du pays. Ainsi, un transfert additionnel de 150 milliards ariary était annoncé au mois de mars, mais l’on ne sait pas encore si ce montant est maintenu avec cette rectification du budget de l’État. Le document, entre nos mains, ne donne pas plus de détail à ce sujet.

Par ailleurs, les négociations du gouvernement avec Air Austral, dans le cadre du projet de partenariat stratégique pour sa compagnie aérienne, entraîneraient un transfert exceptionnel important. Cette enveloppe permettra au gouvernement d’éponger les pertes antérieures d’Air Madagascar. À en croire l’avant-projet de loi des Finances rectificative, le montant de la dette de la compagnie nationale aérienne s’élève à 88 millions de dollars soit 303 milliards d’ariary. L’apurement de ce passif d’Air Madagascar ouvre la voie à la signature du contrat de partenariat stratégique et de l’entrée de la compagnie Air Austral dans le capital de la compagnie malgache.

Lova Rafidiarisoa