Les projets d’investissements qui ont des impacts probants et directs sur le développement seront priorisés dans la loi de finances 2018.

La préparation du projet de la loi de finances 2018 s’accélère. Depuis le début de l’année, différentes consultations ont été menées par le ministère des Finances et du budget à travers la direction générale du budget (DGB). La dernière en date est celle de vendredi à Antaninarenina, où les projets d’investissements public étaient discutés avec les coordonnateurs de programme de chaque ministère et institution.

Cet atelier marque la finalisation de l’élaboration de la lettre de cadrage pour entamer l’étape de négociations et arbitrages pour la programmation de 2018, selon les explications reçues auprès de ce ministère. Le projet de budget 2018 sera donc marqué par la généralisation de la mise en place du cadre budgétaire à moyen terme (CDMT) à tous les ministères et institutions, nécessitant un renforcement des projets d’investissements pour une meilleure gestion des dépenses et l’efficience des projets de développement.

Si les grands principes de l’année antérieure sont maintenus dans la programmation budgétaire 2018, la direction générale du budget a souligné le rôle et la responsabilité des coordonnateurs des programmes dans le tri des programmes d’investissement public (PIP) suivant les critères établis dans le circulaire relatif aux projets d’investissements publics. « Il faut donner une priorité à ceux qui ont un impact probant et direct sur le développement», a déclaré le directeur général du budget, Mialy Lanto Razanajato- Razafinimanana. La pertinence des projets sera ainsi de mise.

Date butoir

À cet effet, un outil de sélection et de priorisation des investissements élaboré par les techniciens du ministère avec l’appui des partenaires techniques et financiers est désormais à la disposition des ministères. Dans ce sens, selon les explications du responsable de cette direction générale, chaque ministère aura jusqu’au 7 août pour présenter ses dossiers de présentation de projets sélectionnés auprès du ministère des Finances et du Budget afin de préparer la conférence budgétaire du 14 août.

Lova Rafidiarisoa