Effectuée la semaine dernière au Centre de Confé­rence Albert Borschette de la Commission européenne à Bruxelles. La quinzième réunion du Comité Ministé­riel Commercial Mixte (CMCM) des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) avec l’Union Euro­péenne (UE), a été « l’occasion, pour Madagascar, d’affirmer sa volonté politique d’augmenter le volume de ses échanges com­merciaux à l’international », souligne Nourdine Chabani, ministre du Commerce et de la consommation lors d’une séance de compte-rendu de mission effectuée hier dans les locaux de son département.

Une opportunité pour le pays de mettre en avant des secteurs comme l’agriculture. En considérant l’importance de ce secteur dans les pays ACP, Madagascar optera alors pour une approche de proximité en mettant en valeur le financement et l’appui aux petits producteurs ainsi que les exploitations familiales. « Des produits, à l’image des fruits et légumes, en provenance des pays ACP commencent à avoir la côte au niveau des consommateurs de l’UE, raison pour laquelle nous allons privilégier la production bio au niveau national », enchaîne le ministre du Commerce et de la consom­mation. Le marché au niveau de l’UE nécessite le respect de la réglementation en vigueur. D’où la conception du programme « Fit For Market » qui est destiné à accompagner les entreprises familiales à commercialiser leurs productions conformes aux marchés auxquelles elles sont destinées.

Harilalaina Rakotobe