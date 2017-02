La promotion de Mada­gascar en marche. Les opérateurs touristiques restent très confiants sur le développement de la destination Madagascar. « Les potentialités touristiques de Madagascar attirent de nombreux voyagistes en ce moment. Des clients issus des cinq continents, de l’Europe, des Etats-Unis, de la Chine, de l’Australie, nous font confiance », a souligné Andria Raharinosy de Holiday Madagascar, lors de la célébration du 20e anniversaire de sa société mercredi à Antaninarenina.

Actuellement, le nombre d’arrivées de touristes à Madagascar connaît une nette progression. Selon le ministre du tourisme, « plus de 290 000 touristes ont été enregistrés à Madagascar en 2016 ». Ce qui représente une hausse de 20% par rapport à la performance de 2015.

Holidays Madagascar. Depuis sa création en 1996, est devenue au fil des ans, un grand spécialiste du canal des Pangalanes. À en croire les explications de son fondateur, « sa création résulte d’un double constat. En effet, dès les années 1970-1980, les potentialités touristiques de Madagascar attiraient l’attention des investisseurs et professionnels internationaux du tourisme ».

Holidays Madagascar n’est pas uniquement un tour opérateur, c’est aussi une entreprise citoyenne qui participe activement au développement de Madagascar. Grâce à son réseau international en matière de formation touristique, la société a pu apporter son soutien à la formation du tourisme au sein de l’Institut national du tourisme et de l’Hôtellerie d’Antananarivo (INTH).

Lova Rafidiarisoa