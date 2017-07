Le scénographiste Hervé Mazelin, réalise les décors de l’opéra pour enfants, « Les enfants du levant ». Une pièce qui lui tient à cœur et à laquelle il a mis tout son talent



Une personnalité artistique émérite dans le milieu de l’art vivant autant à travers les îles de l’océan Indien que dans l’Hexagone. Hervé Mazelin est actuellement à pied d’œuvre dans la réalisation des décors inédits de la pièce d’opéra « Les enfants du levant ». Cette œuvre égayera l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely, le temps de deux représentations, le 7 et 8 juillet, respectivement à 19 heures et à 15h30.

Ce week-end, le public aura le privilège d’apprécier la créativité d’Hervé Mazelin resplendira à travers la scénographie et les lumières concoctées par ses soins pour la pièce. « J’ai réalisé les plans des éléments du décor de cette opéra, en mettant en valeur une certaine identité malgache. Et même si elle est adaptée d’une pièce francophone, cette adaptation s’affirme comme étant 100 % malgache à travers cette équipe avec qui je collabore », affirme Hervé Mazelin.

Affichant une fierté et un attachement particulier pour la culture des îles, notamment la Grande île qui lui est familier, Hervé Mazelin est un passionné de littérature et des arts vivants. S’imprégnant à la fois du roman de Claude Gritti dont l’opéra est adapté, il enrichit ses inspirations avec des échanges et des rencontres qu’il a faits avec les jeunes acteurs qui joueront la pièce.

Fidèle et authentique

De même, qu’il prône activement l’authenticité, la générosité et l’entraide via ses créations. Durant la réalisation de ses décors pour « Les enfants du levant », il s’est entouré des jeunes du Lycée technique professionnel du génie civil Mahamasina (LTPGCM). Des pièces uniques issues de l’imaginaire de ce scénographiste, quasiment travaillées, voire sculptées à même leurs matériaux, sont ainsi à découvrir durant les présentations de la pièce, ce week-end, à l’IFM Analakely. Un savant mélange entre la France du XIXe siècle et l’univers des enfants de rue de la Grande île s’exposera à l’occasion aux spectateurs, durant les deux représentations.

Hervé Mazelin de souligner « Il faut inventer, pour chaque pièce, une identité propre à elle-même. Les décors contribuent autant à enrichir la pièce que la narration et les personnages misent en avant, surtout pour une pièce d’opéra de cette envergure ». Cette pièce rentre dans la continuité d’une série d’adaptations d’opéra à laquelle il a déjà participé à Madagascar. Il a déjà contribué à la scénographie de l’opéra franco-malgache « Maraina » de Jean-Louis Trulès et Emmanuel Genvrin du Théâtre Vollard en 2007. Puis il a rejoint l’acteur et metteur en scène François Bagur en 2012 pour l’adaptation de l’opéra « Carmen » de Georges Bizet à Madagascar. « La Grande île regorge de talents. Cela m’inspire beaucoup et j’espère pouvoir la découvrir de long en large le temps d’une grande tournée par exemple », conclut le scénographiste.

Un homme d’expérience

Né en 1956 en France à Caen dans le Calvados, Hervé Mazelin est fort d’une formation au Théâtre universitaire de Caen. Il rejoint par la suite l’auteur Emmanuel Genvrin au début des années 90 et collabore étroitement avec le Théâtre Vollard à l’île de la Réunion. Chargé de la scénographie et des lumières dans lesquelles il excelle particulièrement, il continuera à développer son travail à Paris et en province en réalisant une soixantaine de décors pour la scène de l’art vivant international. Avec plus de 40 ans de carrière autant sur scène que dehors, Hervé Mazelin est fier de retrouver Madagascar qui reste une terre d’accueil artistique pour lui. Pour cette adaptation de la pièce « Les enfants du levant », il collabore avec François Bagur et Christiane Ramanantsoa qui sont à la mise en scène.

Andry Patrick Rakotondrazaka