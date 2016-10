Olombelo Ricky félicite son « sosie » et lui conseille de suivre sa propre voie. Il invite TV Plus, initiatrice de l’émission « kopi kolé » à investir dans la promotion de la créativité des lauréats.

Fin de la polémique. Bien qu’il n’ait pas toujours apprécié l’émission Kopi Kolé, Olombelo Ricky, le vrai, joue enfin le jeu. Mais selon ses règles. Ayant rencontré son sosie lundi, l’artiste n’a pas manqué de féliciter celui-ci, et de lui glisser des conseils pour la suite de sa carrière dans la foulée. « Il n’y pas de polémique à faire, ce jeune homme a fait le choix de me choisir, et je le félicite même pour sa victoire », nous confie-t-il, au cours d’une interview exclusive.

En bon artiste misant sur la créativité et la personnalité de l’artiste, il n’a pas hésité à conseiller le jeune gagnant du jeu télévisé, Anjarasoa Marcel Mamiarinaivo de son vrai nom, de trouver sa propre voie. « Après l’avoir rencontré lundi, je lui ai sagement conseillé d’entreprendre une voie qui lui serait propre, et à travers laquelle il laisserait la part belle à sa créativité, ou qu’il respecte la voie et les valeurs instaurées par son idole», poursuit-il.

Connu pour son engagement en faveur de l’art, des traditions, de la créativité, Olombelo Ricky suggère alors des pistes d’action. « J’ai confié au président directeur général de la chaîne de contribuer davantage à l’épanouissement créatif des lauréats de son émission, tout en lui proposant diverses pistes à suivre », raconte-t-il, après avoir également rencontré le fondateur de TV Plus Nicolas Rabemananjara. Il a ainsi proposé à TV Plus de « soutenir ce jeune à promouvoir la culture d’Alaotra Mangoro d’où il est originaire, par exemple, ou encore, comme il est aussi mélomane, de l’aider à mettre en place une école de musique pour la jeunesse locale dont il est le digne représentant ».

Balises

Positiver donc, tout en faisant preuve de reconnaissance autant envers le public que l’artiste qu’il idôlatre et dont il devrait s’imprégner des valeurs, c’est dans cette optique que Olombelo Ricky voient la pérennité des lauréats et de la téléréalité en soi. « Bien au-delà d’un simple divertissement, ces émissions devraient contribuer plus à l’éducation de la jeunesse, et devraient accorder beaucoup plus de place aux artistes à travers d’autres émissions », martèle-t-il. « En tant qu’artiste, on est fier que nos œuvres soient valorisées, mais que ce soit à leurs justes valeurs », confie encore le chanteur-compositeur.

Olombelo Ricky évoque, dans la foulée des « débats » autour de ce genre d’émissions, la nécessité de revoir et de rediscuter la politique culturelle du pays. Comme ces jeux utilisent l’image de marque de l’artiste, son nom, ainsi que sa réputation qui se voit mis en jeu, voire utilisés à des fins commerciales, il suggère que les droits de l’artiste soient pris en compte. « Des balises doivent être discutées vis-à-vis de cela, et ces émissions doivent plus promouvoir notre culture, qu’être de simples divertissements », ajoute Olombelo Ricky.

La quatrième édition de cette fameuse émission était sans doute la plus suivie depuis ses débuts. Ceci dit, de même qu’elle ne cesse de gagner en popularité auprès de la masse populaire, les acteurs culturels sont

divisés, et ils sont de plus en plus nombreux à remettre en question leur rôle propre.

Andry Patrick Rakotondrazaka