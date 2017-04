En visite à Madagascar, la semaine du 4 avril, Lena Slachmuijlder, vice-présidente de « Search for common ground » (SFCG), parle des activités de l’organisation dans le pays. Selon l’ancienne journaliste, Madagascar a tout pour être un pays prospère. Seulement, le dialogue et la collaboration manque.

• La SFCG c’est quoi ?

– « Search for common ground », signifie recherche de terrain d’entente. C’est une organisation de construction de la paix. Nous cherchons à aborder les conflits à travers le monde de manière collaborative. Ce qui veut dire que nous cherchons à faire en sorte que les conflits soient gérés comme une opportunité de construire une société où il y a de la cohésion, de la sécurité et de l’inclusion. Pour cela, nous avons différentes tactiques à travers les 35 pays où nous sommes présents, pour renforcer les collaborations à travers les conflits qu’ils soient violents ou non. Il s’agit, justement, d’éviter les conflits violents et de consolider la paix.

• Vous parlez de consolidation de la paix et de recherche de solution aux conflits par le dialogue. Comment y parvenir lorsque les décideurs contemporains semblent privilégier l’usage de la force ?

– Je pense que le monde est moins violent qu’il y a 50 ans, par exemple. (…) bien sûr que notre époque hyper connecté fait qu’il semble que la violence soit permanente autour de nous. Elle est effectivement perpétuée par les États, ou encore, les différents groupes armés, insurgés ou terroristes. Mais, je crois que l’on vit, aussi, dans un monde où le citoyen et la société civile ont, plus que jamais, l’opportunité d’agir face aux conflits par des approches collaboratives. En faisant le lien pour des collaborations sur des intérêts communs entre différents groupes qui peuvent se sentir divisés. La construction de la paix n’est plus, seulement, entre les États mais, cela concerne tout le monde.

• Certes, mais lorsque les décideurs ne tiennent pas compte de la voix de la population ou de la société civile, comment parvenir à ce terrain d’entente, à cette collaboration ?

– Je ne ferais pas de généralisation car, même dans les pays où le pouvoir perd en crédibilité, comme le Burundi, la société civile fait en sorte que les citoyens ne soient pas mobilisés dans la dynamique de violence.

» Le dialogue doit mener à une action, une collaboration pour atteindre et concrétiser un objectif qui répond à un intérêt commun. »



• La SFCG agit, également, dans le domaine de la bonne gouvernance. À Madagascar, de quelle manière agissez-vous dans ce domaine ?

– Nous sommes à Madagascar depuis cinq ans. La bonne gouvernance est, effectivement, une question qui nous préoccupe car, Madagascar a tous les potentiels pour devenir un pays riche. Que ce soit en termes de ressource humaine, et bien sûr en termes de ressources naturelles, la Grande île n’en manque pas. La chose à renforcer est la bonne gouvernance qui implique la société civile, qui prévoit une communication transparente, la gestion équitable des ressources naturelles. Aussi, depuis cinq ans, travaillons-nous avec la coalition des radios pour, notamment, chercher à rendre plus transparents des domaines qui pourraient être très conflictuels. Les médias sont des parties prenantes importantes pour nous. Pareillement, nous travaillons avec des universitaires (…) nous avons voulu encourager des plateformes pour que les jeunes universitaires abordent les conflits entre eux afin de mieux se préparer à être les leaders de demain. Il y a, également, un projet qui fait en sorte qu’il y a plus de collaboration à travers le secteur privé, le secteur associatif, les ministres et les médias. (…) Nous œuvrons, également, à Madagascar, sur les situations autour des mines, pour que ce domaine ne soit pas une source de conflit mais, que les communautés locales soient incluses, que les rumeurs soient gérées avec une bonne communication et la participation de tout le monde. (…) Il s’agit de chercher comment construire une confiance mutuelle lorsqu’à plusieurs reprises, ici à Madagascar, des accords n’ont pas été respectés, lorsque la confiance a été brisée.

• Vous parlez de confiance brisée. C’est, effectivement, un grand problème au sein de la société malgache, aujourd’hui. Qu’est-ce que la SFG propose pour y remédier ?

– Chaque société a une grande diversité mais, est-ce que ces divisions doivent nous empêcher de collaborer, ou être une raison de ne pas bâtir et consolider nos efforts derrière un intérêt commun En créant la coalition des radios, composées de station de différentes tendances,

c’est une manière de dire que nous voulons soutenir les informations qui vont dans le sens de la résolution des conflits, pour que la culture de dialogue prenne racine.

(…) ce pays a la capacité qu’il faut pour être prospère, il y a juste un manque de collaboration.

• La prolifération des vindictes populaires, ou encore, les fréquentes contestations ou les révoltes locales contre des exploitations minières, par exemple, semblent indiquer que le dialogue ne passe pas. Quel pourrait être la raison ?

– Je pense que les manifestations ne sont pas de mauvaises choses. La mauvaise chose, c’est que lorsque les gens pensent que la seule façon d’être entendue, c’est en usant de la violence. C’est ce qu’il faut éviter. Cela montre qu’il y un conflit, un manque d’information et de communication, ainsi que, de transparence. Donc les gens ne savent pas comment exprimer leur doléance. Le fait qu’ils manifestent n’est qu’un signe de tout cela. Comme je l’ai dit, l’opportunité d’un dialogue pour la recherche de terrain d’entente existe, à Madagascar. La chose importante dans la culture du dialogue est d’aller au-delà du fait de blâmer l’autre car, cela ne crée pas la confiance. Il faut accepter et respecter les différents composants de la société et les écouter. Il faut aborder ensemble les problèmes, s’écouter pour améliorer les choses. Je crois qu’aucun gouvernement dans le monde ne se sent en sécurité lorsque la population est mécontente. La crédibilité d’un gouvernement est, aussi, l’acception par le peuple. Sa sécurité passe par la satisfaction de la population.

• Comment convaincre une population à adhérer à nouveau au dialogue, lorsqu’elle est désabusée par plusieurs processus infructueux ?

– Effectivement, le dialogue doit mener à une action, une collaboration pour atteindre et concrétiser un objectif qui répond à un intérêt commun à chaque partie. C’est un réel danger s’il y a trop de dialogues sans suite. Les gens peuvent perdre confiance envers le processus car, ça pourrait être une raison pour laquelle la population descend dans la rue. Le manque de confiance en la justice, par exemple, pourrait être une cause des vindictes populaires. C’est une opportunité pour les organisations chargées de la défense des droits de l’homme, de chercher avec le ministère de la Justice ce qui ne va pas, pourquoi le peuple n’a plus confiance. Quel mécanisme il faudrait mettre en place pour y remédier car, la justice a, aussi, intérêt à ce que les vindictes populaires cessent. C’est l’occasion de voir ce que l’on veut construire et s’assurer à ce que les engagements soient respectés.

(…) On ne peut pas forcer les citoyens à s’impliquer dans le dialogue. C’est la manière dont le processus, ses résultats sont valorisés qui feront en sorte que la population s’y intéressera petit-à-petit.

Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson