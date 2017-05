La campagne électorale sur les législatives françaises est engagée. La candidate de la République en Marche est à la conquête des Français de Madagascar.

Rassembler, agir et réussir. À pas sûrs, La République En Marche (LREM) est à la conquête de l’électorat français résidant à Madagascar. La candidate Amal Amélia Lakrafi entend succéder à Alain Marsaud, député sortant de la 10e circonscription des Français vivant en dehors de la France. Elle a rencontré la presse hier à l’hôtel du Louvre. Issue de la société civile et nouvelle en politique, cette candidate est venue dans la Grande Île pour partager ses motivations, ses engagements et ses propositions.

Redevabilité

Inspirée des programmes d’Emmanuel Macron lors de la présidentielle française, les propositions d’Amal Amélie Lakrafi essayent de répondre aux préoccupations des «Français à l’étranger». Dans le domaine de l’éducation, la candidate avance la promotion de l’accès à la qualité. En effet, l’accès à l’éducation pèse lourd dans le budget. À 3000 euros par an, les frais de scolarité dans les écoles françaises sont moins chers par rapport aux 7000 à 10000 euros exigés pour les autres nationalités. Néanmoins, avec le contexte qui prévaut à Madagascar, cette somme est hors de portée pour certains binationaux. Pour y répondre, la candidate de la LREM soutient « d’augmenter le budget alloué à l’éducation et de redéfinir les critères d’octroi des bourses d’études afin de donner à tous la chance de bénéficier de l’enseignement français à l’étranger». Dans la même foulée la candidate «Marcheuse» table sur «une évaluation annuelle des enseignants» pour améliorer la qualité de l’enseignement à travers le principe de la redevabilité.

Sur les questions de la naturalisation, LREM propose «la mise en place d’un guichet unique accompagnée de la création d’une plateforme web répondant au pourquoi et au comment des documents requis afin de permettre une simplification des démarches administratives», qui réduira considérablement les allées et venues des requérants. La 10e circonscription est constituée de quarante-neuf pays regroupant le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est. Ainsi, la candidate connaît moins les réalités de chaque pays. Interrogée sur les questions d’octroi de visas et sur les Îles Éparses, elle s’est abstenue de tout commentaire mais s’est « engagée à regarder de près tous les sujets qui concernent, à la fois Français et Malgaches ».

Le 4 juin, les citoyens français résidant à Mada­gascar sont appelés aux urnes. Lors du deuxième tour des présidentielles, le taux de participation à Madagascar a été autour de 44,4% pour dire que les élections n’intéressent que la moitié de l’électorat. Ainsi, Amal Amélie Lakrafi sollicite les ressortissants français résidant à Mada­gascar d’effectuer leur devoir civique.

