Le vote est fait. À Mada­gascar, la candidate de « La République En Marche », Amal Amélia Lakrafi est en tête et le candidat de « Les Répu­blicains », Alaon Marsaud est en deuxième position, d’après les résultats. Les deux candidats s’affronteront lors du second tour, le 18 juin. C’est dans le calme que s’est fait le premier tour du scrutin, dimanche 4 au lycée

français à Ambatobe, pour les élections législatives de la dixième circonscription des Français établis à l’étranger. Onze candidats sont à élire dont Alain Marsaud, tenant du titre du parti

« Les Républicains », et Amal Amélia Lakrafi, candidate du parti au pouvoir « La Répu­blique En Marche ! ».

Sur place, aucune presse n’a été autorisée à prendre des photos, comme ce fut le cas pendant l’élection présidentielle. À l’extérieur de l’établissement, une poignée d’électeurs discute du pronostic des résultats. Tandis que certains défendent le fait que le tenant du titre sera réélu, d’autres pensent que le mouvement du parti au pouvoir influencera le choix des électeurs.

La dixième circonscription comprend quarante neuf pays dont le Liban et Mada­gascar qui affichent le plus grand nombre d’électeurs puisqu’ils totalisent ensemble quarante mille habitants français. Le Liban recense plus de vingt deux mille natifs français, tout âge confondu. Le taux de participation, cette année, est à peine de 19,45%, légèrement en baisse, par rapport à 23,28% en 2012. À Mada­gascar, on observe un taux de participation de 20,6%.

Onze circonscriptions de France sont établies à l’étranger, cela comprenant les Français en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Les quelques 2,3 million de Français établis à l’étranger font le premier tour une semaine en avance par rapport à la France, ce qui laisse deux semaines entre les deux tours, pour des raisons logistiques. Cependant, à cause du décalage horaire, les deux tours se feront les 3 et 17 juin pour les première et deuxième circonscriptions.

Loïc Raveloson