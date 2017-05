Sécurité. C’est l’objet de l’engagement du parlementaire français du parti Les Républicains. Durant la conférence de presse qu’il a tenue hier à l’hôtel Ibis, Alain Marsaud a exposé dans quelle partie du monde il en est le député et quelle est son appréciation globale de la vie des Français en dehors de la France, surtout à Madagascar. « Nos compatriotes français vivent heureux à Madagascar. Mais il y a un véritable problème d’insécurité, qui touche aussi bien les Malgaches que les bi-nationaux et les Français », a affirmé le député de l’aile droite. Avant d’avancer : « Remercions le ciel, car depuis le début de l’année, aucun crime crapuleux contre un Français n’a encore été enregistré ». Alain Marsaud projette « la mise en place d’une police scientifique » pour avancer dans l’amélioration de la sécurité de ses compatriotes. Il estime que Madagascar a de la chance de ne pas connaître de vrais attentats terroristes, comme par exemple celui du Bataclan.

D’après le député du parti Les Républicains, bien que les écoles et les internats français dans la Grande île soient les meilleurs de toute la 10e circonscription, les frais de scolarité y sont très élevés pour les franco-malgaches. « Il va falloir que nous révisions notre système de bourse, afin que tous ceux qui souhaitent faire leurs études dans l’enseignement français puissent y avoir accès », selon Alain Marsaud.

Pour Sendrarilalao Ravelomiarisoa, enseignante au lycée français, jouissant de la double nationalité franco-malgache et également électeur, ce que les Français de l’étranger et les Malgaches de nationalité franco-malgache exigent, c’est une amélioration de la sécurité et des frais de scolarité. Ces derniers coûtent en effet trop cher pour les Malgaches souhaitant bénéficier de l’enseignement français.

Loïc Raveloson