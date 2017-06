L’agenda est fourni, mais les sièges de l’Assemblée nationale sont au quart plein. La session plénière d’hier a été pleine de rebondissements.

Vitesse de croisière. La machine à légiférer a tourné à plein régime, hier au palais de Tsimbazaza. À l’issue de la décision du bureau permanent, votée en session plénière le 14 juin, l’ordre du jour inscrit pour la séance d’hier a été particulièrement fourni. Les députés ont examiné trois projets de loi, une proposition de loi, une demande d’avis et une proposition de résolution pour l’ouverture d’une commission d’enquête. Au perchoir, le président de l’Assemblée nationale Jean Max Rakoto­mamonjy, ainsi que les deux vice-présidents Freddie Mahazoasy et Hanitriniaina Lobo Razafimanantsoa ont présidé la séance. Comme à l’accoutumée, la réunion n’a pas commencé à 15 heures, d’autant qu’une séance d’information sur l’Objectif du développement durable (ODD) a précédé la réunion plénière, qui a vu la participation massive des députés.

À l’occasion de leur passage dans le palais de Tsimbazaza, des députés souvent introuvables pendant les séances plénières en ont profité pour marquer leur présence. Impressionnés par la présence des caméras, certains élus ont même interrompu le déroulement de la session pour demander la retransmission en direct de cette réunion à la télévision nationale.

Absentéisme

Néan­moins, Jean Max Rakoto­mamonjy a précisé que « à l’exception de la cérémonie d’ouverture et de clôture des sessions parlementaires, ainsi que les rencontres avec le gouvernement, aucune séance n’est transmise en direct sur la radio et la télévision nationale ». Dix minutes après l’ouverture de la session, ils sont sortis de la salle pour ne plus y revenir.

Comme il s’agit d’une adoption de projet de loi, les départements ministériels concernés doivent faire acte de présence pendant la session. Pour cette semaine, les secrétaires généraux et directeurs généraux suppléent leurs ministres qui doivent endurer le soleil de plomb du Sud, à l’occasion du conseil des ministres décentralisé à Toliara. Ainsi, les projets de loi, ratifiant l’accord de prêt pour financer la réhabilitation de la route nationale 5, et du projet

« Agriculture durable par une approche paysage », ont été soutenus par le Directeur général du Trésor, Pierre-Jean Feno. Onitiana Realy a été représentée par son secrétaire général, Hanta Baraka, pour exposer la loi sur l’adoption. Le ministre de la Justice a délégué ses responsabilités à son secrétaire général pour apporter les réponses techniques sur la proposition de loi de Maître Hanitra Razafi­manantsoa.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’ordre du jour, sur les quarante députés présents au début, quatorze sont restés jusqu’à la fin de la séance. Une situation qui a alimenté la polémique sur la demande d’avis proposée par le député Irenée Djaosera. Le député Harijaona Randriari­malala, soutenu par Zoky Vonjy et Auréline Andria­masimanana, a voulu reporter le vote à cause du nombre insuffisant des députés présents. Disposant de la minorité absolue, leur argument n’a pas été suivi, et à l’instar des autres votes à l’Assemblée nationale, la demande d’avis d’Irenée Djaosera a été adoptée par une majorité de dix députés contre trois.

Andry Rialintsalama