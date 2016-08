Débouté. Selon une communication faite par l’aile du parti du Libéralisme économique et action démocratique (Leader Fanilo), conduite par Jean Max Rakotoma­monjy, président de l’Assem­blée nationale, la Cour d’appel d’Antananarivo, aurait tranché en sa faveur concernant la bataille judiciaire sur les droits d’utilisation du logo, de la dénomination sociale de la formation politique, mais aussi, quant à son leadership.

« Il a souligné que c’est le parti qui a porté plainte et non pas une personnalité », déclare d’emblée un membre du courant Rakoto­mamonjy du Leader Fanilo. Une manière d’affirmer que cette faction est celle qui « légalement et légitimement », peut prétendre user des titres du parti. La communication faite hier soutient que « la Cour d’appel a débouté l’interjection faite par Heriniaina Mahosindrahaja concernant la décision du tribunal de première instance (TPI), sur l’injonction d’arrêter l’usage du logo, de la dénomination sociale du parti et de la tenue d’un conseil national ».

Il y a quelques semaines, la tenue d’une audience en appel du conflit interne des Jaunes a été indiquée à la presse. Suite à la communication d’hier, Heriniaina Mahosindrahaja et d’autres figures de la faction dont il fait partie ont été contactés mais en vain. Depuis le conseil national qu’ils ont tenu à l’hôtel Panorama, Andrainarivo, les 22 et 23 juillet, cette aile du Leader Fanilo n’a plus opiné sur la bataille intestine qui ronge la formation. Un rendez-vous où ils ont élu comme nouveau président national Zafera Antoine Rabesa et Mahosindrahaja comme secrétaire général.

Pour expliquer son entêtement à tenir son conseil national, l’équipe du Panorama avait, pourtant, affirmé ne pas avoir reçu une notification officielle de la décision du tribunal. L’interjection en appel signifierait-elle que la notification aurait été faite

Garry Fabrice Ranaivoson