Émotion, ambiance et show magistral ont animé le Palais des Sports de Mahamasina. Ce dernier a accueilli la célébration du trentième anniversaire du groupe Rossy.

L’artiste Rossy a opté pour le Palais de Sports pour commencer la célébration de ses trente ans de carrière musicale bien remplie. Ses inconditionnels ont investi les lieux dès midi, le dimanche 11 février, pour ne pas rater le début de ce show symbolique aussi bien pour eux que pour le roi du Tapôlaka lui-même. À quinze heures tapantes, quelques membres du groupe de percussionnistes Bloco Malagasy ont ouvert la scène, bien décorée pour l’occasion, en interprétant le tube « Hafatra » du chanteur. Puis le groupe Rossy au grand complet, musiciens et danseurs, sans oublier l’icône du groupe et l’épouse du chanteur, la ravissante Joséphine, a pris le relais. Ils ont commencé par quelques morceaux rendant hommage aux artistes aînés qui ont collaboré avec lui et qui ont marqué sa carrière, en l’occurrence Rakoto Frah, Dada Gaby du groupe folklorique Voninavoko, entre autres. Rossy a laissé la part belle à l’amour dans la première partie de son show haut en couleurs.

Le public a été très réactif face à ces morceaux plus romantiques et ont chanté en chœur « Eo anilan’ny tiana », « Any malala », « Na dia lavitra aza », par exemple, en allumant leur téléphone portable dans le noir. Pris par l’émotion, le chanteur a été trahi par quelques gouttes de larmes en interprétant « Ny toerako nindraminy ». Un grand gâteau avec des confettis marquant cette célébration, a été dirigé au milieu de la scène peu de temps avant l’entracte et c’est Joséphine l’épouse du chanteur que ce dernier a désigné pour le découper devant le public ébloui. Le groupe a réservé la seconde partie du show pour une ambiance plus explosive avec les titres entrainants ou

« Tapôlaka », la marque de fabrique du groupe Rossy durant ces trente années d’existence. Difficile de résister dans une telle ambiance pour se trémousser avec ce « Bal Kabôsy» exceptionnel.

Professionnels

Le groupe n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir un spectacle de qualité à ses fans. La maison de production Mi’Ritsoka s’est chargée du côté technique avec du matériel haut de gamme. Elle aussi a marqué son dixième anniversaire par la même occasion. « Rossy est un ami d’enfance. Et c’est un grand plaisir de pouvoir marquer notre anniversaire respectif avec un tel événement», a laissé entendre publiquement Hery Randriamam-

pianina sur scène. Les deux entités ont démontré par ce show leur professionnalisme et leur réel désir d’offrir un spectacle à la hauteur de leur ambition. Cette célébration ne va pas s’arrêter là. Toute une série de tournées nationales et à l’étranger s’en suivront. Celle de premier mai au Coliseum d’Antsontsombe est la date la plus proche pour ceux qui ont raté le show d’hier.

Ricky Ramanan