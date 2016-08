Les paysans ont adopté le riz Nerica. Variété enrichie en oligo-éléments et plus résistante, elle serait la solution contre la malnutrition.

Le miracle vient-il de Nerica Cette nouvelle variété de riz africaine

fait parler d’elle depuis un certains temps. Elle a été mise au point par Africa Rice, afin d’apporter à l’Afrique une révolution verte et d’assurer l’autosuffisance en matière de production rizicole. « Enrichie en fer et en zinc, Nerica servira à combattre la malnutrition ou les carences à ces oligo-éléments dans l’alimentation de la population en général et du couple mère-enfant en particulier », a déclaré Allan Brelu-Brelu, Cluster Manager, Nestlé Océan-Indien, hier, lors d’un atelier sur le projet Voly Vary.

Depuis la saison 2012, des paysans d’Anjepy,

dans le district de Manja­kandriana, ont adopté cette nouvelle variété de riz à travers le projet Voly Vary de la société suisse Nestlé.

« Ce projet nous tient à cœur et nous irons jusqu’au bout. Lors de son lancement, nous avions promis qu’à terme, ce projet devrait se développer et atteindre une dimension plus importante au niveau régional et plus tard au niveau national. La courbe de tendance nous laisse donc espérer à un futur meilleur », poursuit-il dans ses déclarations.

Résistant

Le projet ne s’arrête pas là. D’autres régions à vocation agricole ont aussi utilisé Nerica comme c’est le cas de la région Bongolava ou l’Alaotra-Mangoro. « Les essais qui ont été réalisés dans la région d’Ambatondrazaka et Tsiroanomandidy ont affiché des résultats plus que satisfaisants avec des rendements de l’ordre de quatre à huit tonnes par hectare », a fait savoir Andry Jeda Tsiafaradia, ingénieur agronome du projet Voly Vary.

Nerica a la particularité de résister aux aléas du climat, à la pression des mauvaises herbes, et aux stress hydriques. Les changements climatiques et les cyclones en particulier, sont en général dévastateurs pour la

production rizicole à Madagascar. Les bons rendements enregistrés par ces variétés de riz permettront à court et à long terme d’assurer une sécurité alimentaire tant aux niveaux individuel, familial, national que régional.

Les paysans ont fièrement adopté cette variété qui contribuera de manière efficace à améliorer la production de leur riziculture. « On arrive facilement à maîtriser cette espèce de riz », indique un paysan rencontré lors de cet atelier.

Lova Rafidiarisoa