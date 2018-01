L’histoire de Zbigniew Reket, le marin polonais secouru le jour de Noël après sept mois de dérive, est en train de faire le tour du monde.

Le pauvre pasteur Alain Djeutang n’en finit plus de décrocher son téléphone, sollicité par d’innombrables médias venant s’enquérir de l’état de santé de Zbigniew Reket, en passe de devenir le marin le plus célèbre du monde.

« Des médias polonais m’ont même contacté, là-bas on ne parle que du marin et du pasteur, c’est fou ! » s’étonne le président de l’association Les amis des marins, obligé de pratiquer son anglais de manière quotidienne.

En effet, après avoir aiguisé la curiosité des médias réunionnais, les médias nationaux se sont emparés de l’affaire, avec des articles sur les sites du Parisien, du Nouvel Obs, de Libération et de la plupart des médias généralistes de France. Puis, à la faveur des relais des agences de presse, l’incroyable histoire du marin polonais a gagné les autres pays d’Europe et du Monde.

En anglais (The Sun, The New York Times), en roumain (Strilepro.tv), en chinois (China News) ou en brésilien (O Globo), les entrées au nom de «Zbigniew Reket»se comptent par dizaines sur le fil d’actualité de Google. Et chacun y va de son superlatif ou de son interprétation des faits.

Des médias polonais comme le Polska Times s’inquiètent de la situation de leur compatriote ayant dérivé sept mois dans l’océan Indien. Le quotidien belge Le Soir titre sur « L’intrigante odyssée » du matin polonais, parlant d’un « vrai conte de Noël » pour ce naufragé secouru le 25 décembre.

Le grand quotidien allemand Die Welt souligne « l’idée folle du marin qui comptait rallier l’Afrique du Sud depuis les Comores avec un bateau fait maison. »

Du sensationnel

En Grande-Bretagne, le tabloïd The Sun en rajoute dans le sensationnel en titrant « Le marin polonais prétend avoir passé SEPT MOIS à dériver avec son chat dans les eaux infestées de requins de l’océan Indien avec juste un mois de réserve de nouilles » tout en précisant que « son histoire est impossible à vérifier. »

En France, le site du magazine dédié à la navigation, Bateaux, estime en revanche le récit de Zbigniew « plus crédible que celui des deux Américaines repêchées en octobre 2017 » après cinq mois de dérive dans le Pacifique.

Le site Sputnik France fait, lui, dans l’analogie littéraire en titrant « Robinson Crusoé et son ami : un Polonais et son chat dérivaient dans l’océan depuis sept mois. » Nombreux sont ceux qui insistent d’ailleurs sur la présence du chat à bord, composante romanesque de l’histoire.

Mais la palme du traitement «pointu» revient sans aucun doute au site Wamiz, dédié aux animaux de compagnie. Le titre de son article sur ce sauvetage hors du commun : «Un chat secouru après avoir passé sept mois en mer sur une chaloupe ». Samira, la petite chatte de Zbigniew, appréciera l’attention.

