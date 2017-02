Le parti « Malagasy miara-mihainga » (MMM), tape du poing sur la table pour dénoncer les « manœuvres dilatoires », du pouvoir dans l’installation de l’opposition officielle au sein de l’Assemblée nationale. La coupe est pleine, estime son président national, Hajo Andrianainarivelo. Sa formation politique en a assez d’attendre. Et lui d’ajouter que, si la voie légale et les cadres institutionnelles ne suffisent plus, ils pourraient utiliser des moyens plus radicales pour se faire entendre.