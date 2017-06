Le Conseil d’administration du parc Botanique et zoologique de Tsimbazaza (PBZT) réfute catégoriquement les accusations relatées dans un quotidien, la semaine dernière, avançant que le parc a été vendu aux Chinois. Un communiqué de droit de réponse envoyé au journal par le PBZT clarifie en effet qu « il est tout à fait impensable de vendre ce patrimoine. Les dites réhabilitations de la bibliothèque ou de la mise en place d’un terrain de foot et d’un lieu de pratique du basket-ball ne sont pas du tout fondées ».

Le directeur général de la Recherche scientifique, auprès du ministère de tutelle, Claudine Ramiarison, renchérit au téléphone hier, que « les informations relatées dans le journal sont tout simplement inconcevables ». Toute convention de partenariat et non pas du tout « de vente ni de contrat commercial » doit être étudiée et validée par le Conseil d’administration du Parc, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRES) ainsi que du ministère des Finances et du budget.

Le PBZT doit en outre évaluer primordialement les éventuels intérêts pour le patrimoine dans toute forme de partenariat privé ou public. « Les informations erronées de ce genre induisent le personnel du PBZT et du public en erreur », rapporte encore le communiqué.

Le PBZT est un patri­moine national, un centre de recherche par excellence pour les chercheurs et les étudiants du monde entier. D’ailleurs, les 14, 15 et 16 juin 2017, le PBZT abritera la grande rencontre des chercheurs issus de tous les centres de recherche, de toutes les universités malgaches, des Instituts Supérieurs de technologie, publics comme privés, des institutions partenaires, une activité qui entre dans le cadre du forum de la recherche, cinquième édition.

