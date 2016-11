Ils ne veulent pas rentrer les mains vides. La délégation de la province canadienne du Nouveau Brunswick est arrivée à Madagascar avec un objectif en tête : celui de ne pas jouer de rôle de figurant. Elle a déjà réussi à mettre sur la table de ce sommet de la Francophonie la création d’un prix annuel pour récompenser les jeunes entrepreneurs. Et elle espère également décrocher des contrats avec le secteur privé malgache ou pourquoi pas avec le gouvernement malgache.

« Comme nous sommes une des province du Canada, les produits en provenance de Madagascar qui entrent sur notre territoire bénéficie d’un tarif préférentiel », rappelle Francine Landry, ministre du Développement économique et responsable de la Francophonie auprès du gouvernement de Nouveau Brunswick lors d’une rencontre avec la presse vendredi. L’énergie, le textile, la transformation agricole et bien d’autres domaines encore intéressent la province.

Le Canada n’est pas novice à Madagascar. Il figure parmi les plus gros investisseurs à Madagascar avec la présence du projet Ambatovy et QMM Rio Tinto. Les investissements de ces sociétés minières pèsent des milliards de dollars. Le Nouveau Brunswick n’en est pourtant pas à son premier coup essai d’investissement à Madagascar. Son conseil communautaire investit déjà dans le domaine de l’éducation à Madagascar.

Lova Rafidiarisoa