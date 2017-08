La police de Nosy Be a mis la main sur le neveu de Jacky Mahafaly Tsiandopy, samedi vers 2h du matin. Il est soupçonné du meurtre de cet ancien ministre à Ivato.

Fin de cavale pour le neveu de l’ancien ministre de la Fonction publique et des Lois sociales, Jacky Tsiandopy lequel a été exécuté à son domicile à Andavadobo Ivato, dans la nuit de dimanche au lundi 31 juillet. Ce suspect âgé de 20 ans s’est fait arrêter à Nosy Be, samedi, aux environs de 2h du matin. « Vendredi, il est arrivé dans notre ville et aurait tenté de se réfugier chez son frère. Ce dernier nous a immédiatement prévenu que son frère soupçonné du meurtre de Tsian­dopy s’est réfugié à Nosy Be », a indiqué le commissaire de la police locale. Dans un premier temps, vendredi vers 18h, le jeune homme a pu s’échapper des mailles du filet tendu par les forces de l’ordre. De grand matin, il s’est fait épingler dans le stand d’un festival local.

« Il se faisait passer pour un aliéné lorsqu’il a été embarqué au commissariat, et même durant l’enquête », a signalé une source sécuritaire. Ce neveu de Tsiandopy a fait l’objet d’un avis de recherche qui a circulé au sein de la gendarmerie nationale, et lancé la semaine dernière. Selon les informations d’un enquêteur, il fallait transférer l’assassin présumé de l’ex-ministre, à la gendarmerie saisie de l’affaire. « Nous avons comparé, lui et la personne sur la photo et l’on confirme que c’est bien lui. Il s’est fait tatouer comme indiqué dans l’avis de recherche », a signalé le même interlocuteur.

Audition

Au moins cinq personnes de l’entourage de Jacky Tsiandopy, y compris l’un de ses trois fils, sont passées à l’audition à la gendarmerie depuis mardi 1er juillet. Le dernier suspect arrêté à Nosy Be aurait déjà été acheminé vers la capitale durant le weekend pour enquête. Une source auprès de la brigade d’Ambohidratrimo a révélé que le jeune homme loge dans le même quartier que son oncle Tsiandopy. De son côté, le colonel Ravoavy Zafi­sambatra, joint au téléphone samedi, a précisé que les investigations relatives à ce meurtre se poursuivent

toujours.

La victime, ancien ministre du régime de Marc Ravalomanana et non moins président du syndicat des Inspecteurs Généraux de l’État (IGE), avait les yeux bandés lors de la découverte macabre dans sa villa à Ivato. Le meurtrier l’a dépouillé de son coffret plein de bijoux en or, avant de s’évanouir dans la nature.

Hajatiana Léonard