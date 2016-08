La sortie médiatique de Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme, du mercredi 31 août, vantant les retombées positives de l’éclipse annulaire de ce jour sur le tourisme n’est pas passée inaperçue et a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Seulement, la forme du point de presse a complè­te­ment occulté le message qu’a voulu faire passer le membre du gouvernement. Le fait que lui et ses collaborateurs se soient présentés devant les caméras et objectifs, les lunettes spéciales éclipse aux yeux n’a pas echapé aux railleries des internautes qui s’en sont donné à coeur joie. Une volonté de s’illustrer qui tourne au ridicule.