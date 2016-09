Le volet éducation artistique du projet « Pour le développement du milieu artistique au bénéfice des citoyens » de l’Is’art Galerie et la Teinturerie Ampasanimalo se découvrent ce week-end.

Mettre en valeur le talent et l’imagination des jeunes enfants en difficulté de la capitale. Graffiti et peinture sont à l’honneur dans le cadre d’une exposition inédite au sein de l’Is’Art Galerie Ampasanimalo à partir de samedi. Elle restitue les ateliers riches en couleurs, en partage et en découverte, dans le cadre du projet « Pour le développement du milieu artistique au bénéfice des citoyens » initié, entre autres, par l’association d’artistes la Teinturerie, l’Is’Art Galerie et des organisations non gouvernementales (ONG) de la Grande île. Le volet éducation artistique de ce projet est porté par les artistes plasticiens Taka Andrianavalona et Éric Rakoto qui ont ainsi travaillé avec des jeunes en difficulté de la capitale à travers trente deux ateliers durant deux demi-journées par mois. Les organisations « Grandir dignement» et Ecpat France, de même que les associations Kantsa et « Finoana, fitiavana, fanantenana, fahasoavana Ankazobe Alasora » (AS4FAA) ont combiné leurs efforts pour fédérer ces jeunes et les aider à laisser libre court à leur créativité. Le but de ce volet consiste à mettre en place un centre d’éducation des arts pour différents publics, notamment les enfants des quartiers, mais aussi les artistes professionnels à travers des ateliers d’échange,.

Évolutif et fédérateur

Dessinateur et graffeur, Taka Andrianavalona affirme : « Respecter le leitmotiv même du projet qui est de permettre aux citoyens de bénéficier de l’art sous toutes ses formes. Ces ateliers ont eu lieu pour pallier ce manque d’éducation artistique des plus jeunes, on s’est ainsi plu à échanger et partager notre savoir-faire avec eux ».

Une dizaine d’enfants pris en charge par les ONG ont ainsi illustré, dessiné et peint durant les trois derniers mois leurs envies, leurs pensées et leurs imaginations. En conjuguant graffiti mural et peinture, toutes les deux des disciplines artistiques appréciées des enfants. C’est une exposition chaleureuse qui reflète la jeunesse, la convivialité et la solidarité qui se présentera au public féru d’art de la capitale à Ampasanimalo. Le vernissage se tiendra ce samedi à 11h. Des fresques tout aussi bien resplendissantes de rêve et d’innocence égayeront ainsi ceux qui y assisteront. Deux artistes expérimentés, passionnés et généreux de nature, Taka Andrianavalona et Éric Rakoto, promettent de belles découvertes au public, grâce à ces ateliers enrichissants.

Les enfants des écoles primaires publiques prendront le relais à partir d’octobre à travers des ateliers du volet éducation artistique, d’autant plus que le projet « Pour le développement du milieu artistique au bénéfice des citoyens » ne prendra fin qu’en janvier 2017. En outre, un spectacle centré autour des contes traditionnels de Madagascar animé par la musicienne Linda Volahasiniaina y prendra place également à partir de 15h. Sobrement intitulé « Contes, musiques et danses» ce spectacle s’adresse à tout public, mais surtout aux jeunes. Narrés en malgache et en français, les contes seront agrémentés de musiques traditionnelles avec des instruments et des danses traditionnels.

Andry Patrick Rakotondrazaka