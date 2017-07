La création de trois commissions au sein du gouvernement, a été décidée, hier. Elles seront chargées du suivi-évaluation de l’application des stratégies de lutte contre l’insécurité, la corruption et l’inflation.

Des fléaux. C’est ainsi, que le gouvernement qualifie l’insécurité, la corruption et l’inflation, à en croire la terminologie utilisée dans le communiqué de presse du conseil du gouvernement d’hier, au palais d’État de Mahazoarivo. Aussi, selon ce rapport remis à la presse, trois commissions gouvernementales concernant ces trois fléaux, ont elles été mises en place.

« Ces trois commissions ont comme principale attribution de suivre et d’évaluer l’application sur terrain des stratégies gouvernementales attenant à ces trois chantiers de taille. Trois commissions qui seront tenues de rendre compte hebdomadairement au conseil, les résultats de leurs actions respectives afin de permettre au dit conseil de prendre instamment les dispositions qui s’imposent et dont le but étant de mettre un cran d’arrêt à ces trois fléaux », rapporte la missive gouvernementale.

Le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre la Défense nationale, pour la lutte contre l’insécurité, Armand Tazafy, ministre du Commerce, pour l’inflation et Charles Andriamiseza, ministre la Justice, pour la lutte contre la corruption, sont les points focaux respectifs des trois commissions. Elles seront composées par des membres du gouvernement.

Selon les explications d’Harry Laurent Rahajason, ministre de la Communi­cation, et des relations avec les institutions, des stratégies pour renverser la tendance ascendante de ces trois fléaux, ont été validées par l’équipe gouvernementale, il y a, à peu près, dix jours. Le rôle des commissions, d’après celui qui est aussi, l’un des porte-paroles du gouvernement, est de suivre la mise en œuvre de ces stratégies, par les responsables, à tous les niveaux, de l’administration publique.

Sanction

« L’objectif est d’affirmer la présence de l’État. De faire en sorte que les stratégies décidées et appliquées produisent des résultats dans les plus brefs délais », déclare le ministre Rahajason. Dans chaque discours, la lutte contre les fléaux, que sont la corruption, l’inflation et l’insécurité est, systématiquement, martelée par les chefs de l’Éxécutif, à savoir, Hery Rajaonari­mam­pianina, président de la République, et Solonan­drasana Olivier Mahafaly, Premier ministre.

Depuis le temps, pourtant, les réalités auxquelles font face quotidiennement la population et la perception de ces derniers plaident contre la détermination affirmée par les décideurs. « Il est constaté que, quoi qu’il se décide au niveau du pouvoir Exécutif, lorsque les mesures ne sont pas suivies d’actes aux différents échelons de l’administration, les décisions restent lettres mortes », soutient le porte-parole du gouvernement.

Aussi, l’Exécutif semble-t-il décidé à appliquer un marquage à la culotte des responsables, à tous les niveaux de l’administration publique, pour que les directives gouvernementales soient suivies d’actes et produisent des résultats palpables par la population. Selon le ministre de la Communication, une certaine discrétion est gardée, sur les détails des stratégies décidées par le gouvernement. Ceci, selon ses dires, pour éviter que certains plans soient contrariés.

Le ministre Rahajason avance, néanmoins, que parmi les actions figurent les descentes inopinées de responsables, pour surveiller les prix sur le marché. Pareil acte impromptu serait, aussi, valable pour la surveillance des secteurs réputés les plus corrompus. En ce qui concerne l’insécurité, la mise en place d’un bataillon interarmes, à Ihosy, s’inscrirait dans la stratégie gouvernementale visant à produire des résultats rapides.

Dans le cadre de l’amélioration des actions et des services de l’administration publique, par ailleurs, les chefs de l’Exécutif, ont, aussi, brandi, à plusieurs reprises, la menace de sanctions sévères, contre les défaillants. D’après les explications du ministre Rahajason, des rapports de ces trois commissions devraient, également, découler les mesures à prendre contre ceux au sein de l’administration publique dont la défaillance est constatée.

Garry Fabrice Ranaivoson