5 000 enfants et jeunes sont principalement concernés par des séances d’éducation financière, des visites d’institution financière de la célébration de la semaine mondiale de l’argent cette semaine. Cent mille enfants et élèves seront ciblés de manière indirecte avec la diffusion de l’évènement sur les chaines nationales. L’organisation Global Money week organise cet évènement. Elle a pour défi de reformer les systèmes financiers en incitant les jeunes à devenir des citoyens économi-quement compétents et responsables. Six villes sont également touchées par cette célébration.