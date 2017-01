Un véritable tremplin pour tous les artistes qui ont le plaisir d’y participer. Le Festival Libertalia organisé par la maison de production Libertalia Music Records revient les 28, 29 et 30 avril à la Gare Soarano, après une année sabbatique bien méritée durant laquelle elle s’est principalement focalisée sur la promotion de ses artistes. Le festival a d’ores et déjà atteint un niveau des plus émérites en 2015 avec sa scène grandiose au Carlton Park Anosy, réservant de belles surprises au public de la capitale ainsi que de belles découvertes musicales sur sa scène. Il rempile avec une édition qui affichera, une fois encore, les perles rares de la musique sur la scène et promet aussi une programmation éclectique et de qualité, avec au rendez-vous, des artistes tout aussi variés que talentueux qui se partageront la scène durant ces trois jours de mélodies enivrantes.

Le Festival Libertalia conjuguera douceur, poésie et rythmiques endiablées, ainsi que du grand spectacle à travers lequel il fédère continuellement le public depuis trois éditions bien étoffées. Là où les autres festivals du genre, laissent souvent la part belle à un genre précis, notamment la musique tropicale ou le jazz, le Festival Libertalia, lui, accorde plus de place à la diversité musicale, ce qui a forgé sa réputation autant à l’échelle nationale qu’internationale.

Un événement culturel désormais devenu incontournable et très attendu du public, le festival à l’instar des grands festivals musicaux dans le monde, a su s’affirmer comme un gage de qualité et de professionnalisme tant pour le public que pour les artistes qui y participent. Une qualité que les organisateurs du festival tiennent à perpétuer et à entretenir au fil de chaque nouvelle édition et qu’on a hâte de revoir.

Andry Patrick Rakotondrazaka