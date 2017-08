Le conseil des ministres d’hier a limogé de son poste de directeur général du Trésor Pierre Jean Feno. Même sort pour le secrétaire général du ministère des Finances.

Des têtes sont tombées. La nouvelle ministre des Finances, Vonintsalama Andriambololona commence à former son équipe à Antaninarenina.

Elle vient de mettre sur la touche deux personnalités clés de son département. Le secrétaire général de son département, Alexandre Randrianasolo quitte son poste au profit de Falihery Rajaobelina. Pierre Jean Feno connaît aussi le même sort. Celui-ci va léguer son poste de directeur général du Trésor à Herivelo Andriamanga, l’actuel payeur général d’Antananarivo. Cette décision a été prise lors du conseil des ministres d’hier.

Le limogeage de Pierre Jean Feno est inattendu. Même son entourage semble être surpris de la décision du conseil des ministres d’hier. Il est arrivé à ce poste en mars 2015, dans une situation très mouvementée. Il a fallu une intervention des forces de l’ordre pour qu’il puisse accéder à son bureau à Antani­narenina. Le limogeage de Orlando Robimanana, son prédécesseur, a créé une vague de contestations. Les employés du Trésor ont vu de mauvais œil cette décision des autorités à l’époque.

Discrétion

L’ambassadeur français de l’époque François Goldblatt se souviendrait bien de ce moment. Son commentaire sur cet évènement, posté sur son compte twitter, lui a valu d’être persona non grata en mai 2015.

Pierre Jean Feno a subi tous les mots et maux de ses détracteurs à sa nomination. Mais plus tard, il a été bien accueilli dans cette direction générale. C’est peut-être la raison de sa discrétion. Les apparitions dans les médias de cet inspecteur du trésor sont très rares malgré sa performance. Il a réussi à imposer des réformes basées sur l’utilisation des nouvelles technologies, la transparence et l’indépendance.

Les réformes entreprises, notamment la dématérialisation de certains services, la mise en place de la carte de carburant Fanilo pour les agents de l’administration ont connu un succès considérable. Son remplaçant n’est autre que l’actuel payeur général d’Antananarivo. Celui-ci est très connu, surtout dans le monde du sport en tant que président du Club Jet Mada.

Tout comme Pierre Jean Feno, Alexandre Randriana­solo est arrivé au poste de secrétaire général de ce département ministériel en mars 2015.Son prédécesseur n’est autre que l’actuelle ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriam­bololona. Il a été au devant de la scène ces derniers temps pour défendre la politique de ce ministère. La dernière en date est le dénouement de la crise lors de la grève de certains employés de l’administration douanière. Bras droit de Gervais Rakotoari­manana, l’ancien directeur général, cet inspecteur général de l’État était surtout connu pour son éthique et sa droiture dans la gestion des affaires de l’État. Il laisse maintenant sa place à un cadre de la banque centrale. Falihery Rajaobelina avait occupé le poste de fondé de pouvoir au sein de la Banky Foiben’i Madagasikara.

Lova Rafidiarisoa