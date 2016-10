La Jirama vengerait-elle sur ses abonnés le refus du ministère des Finances de lui verser des subventions supplémentaires ? Faute de moyens pour acheter les carburants destinés à faire tourner les centrales thermiques, le délestage revient de plus belle dans de nombreuses villes du pays. Mais à entendre le Premier ministre, le trafic de carburants au sein de la compagnie de distribution d’eau et d’électricité n’est pas étranger au problème financier que celle-ci rencontre.

Antananarivo est une nouvelle fois assommé par une coupure d’électricité persistante. Plus de 12 heures de panne d’électricité, au total. « Le matin, la coupure débute à 5 heures pour ne reprendre que vers 10 heures. L’après-midi, elle est une nouvelle fois coupée à

16 heures pour se rallumer vers 21 heures 30 », raconte un père de famille habitant à Ankadifotsy.

Plusieurs quartiers ont été victimes de cette coupure, hier. De Sabotsy Namehana à Andoha­ranofotsy, en passant par Ambohimanarina, Ivato, Mahazoarivo, Manjakaray, Ambohimalaza, mais encore à, Carion, Imerintsiatosika, les clients de la société de Production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama), se sont plaints d’avoir été privés d’électricité pendant des heures. « Nous avions des commandes à finir pour demain (ndlr : ce jour), mais je ne crois pas que nous puissions finir à temps, à cause de ce délestage », se plaint Haingo Raharinomena, une couturière habitant à Ivandry.

L’approvisionnement de l’eau s’est interrompu avec cette panne d’électricité.

« L’électricité est revenue depuis quelque temps, par contre, on attend toujours le retour de l’approvisionnement en eau », déplore un habitant d’Itaosy.

Persistance

Le délestage actuel ne touche pas qu’Antananarivo. À Ambatondrazaka, la coupure dure toute la nuit. La ville de Marovoay a été dans le noir, depuis quelques jours. Pareil pour Ampefy, Ihosy, Diégo. Dans ces villes, des sources affirment que la panne sèche de carburant est la raison de ce délestage.

Le premier ministre Mahafaly Solonandrasana a avoué qu’il s’agissait d’un délestage économique. « Le gouvernement est très endetté par le coût de gasoil, et ce problème ne date pas d’aujourd’hui, mais d’une dizaine d’années. Nous sommes en pleine négociation avec les opérateurs

pétroliers, mais ce n’est pas facile. L’objectif est maintenant de passer progressivement à l’utilisation des “fioul” », explique-t-il, en lançant un avertissement aux pilleurs de gasoil auprès de la société Jirama.

Quand aux sources officielles au sein de la société Jirama, ils ont évité d’ap­porter des explications. Quelques techniciens ayant requis leur anonymat révèlent d’autre part, que le problème à Antananarivo est dû à un retard d’approvisionnement de carbu­rant. « Les provisions devraient être arrivées, hier (ndlr : mardi). Jusqu’à présent (ndlr : hier vers la fin de l’après-midi), on attend toujours. Nous sommes ainsi obligés d’exécuter une coupure tournante car les centrales hydrauliques ne peuvent pas non plus répondre aux besoins », explique une source. Selon toujours des explications techniques, les besoins d’Antananarivo, pour assurer un ravitaillement d’électricité continue, remontent à 300 litres par heure et par groupe. « Ce délestage va persister si l’État n’apporte pas vite de solution », confie l’un d’eux.

L’Etat a pourtant déjà donné 300 milliards d’ariary de subvention à la Jirama, mais les contrats faramineux et léonins avec certains fournisseurs au détriment de la compagnie plombent les finances de la société.

Celle-ci avait réclamé 150 milliards d’ariary, puis 40 milliards d’ariary de subvention supplémentaires

lorsque sa première requête a été refusée, mais le ministère des Finances n’a pas

cédé, au risque de remettre en cause le programme avec le Fonds monétaire international. La Jirama se vengerait-elle en coupant l’électri­cité chez ses abonnés ?

Miangaly Ralitera