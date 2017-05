Ériger des infrastructures sociales de base est désormais possible conjointement avec la volonté publique. La fondation Telma montre l’exemple.

Améliorer l’éducation et la santé de base, résoudre le problème de sureffectif et d’éloignement dans le secteur scolaire, mener à terme notre projet de construction de «cent écoles pour Madagascar» et pourquoi pas de centres de santé de base », tels sont les propos d’Isabelle Salabert, directeur exécutif de la fondation Telma reconnue d’utilité publique.

À long terme, cette structure à vocation sociale se focalise sur l’éducation et la santé. Elle a lancé son projet de construction de cent écoles dans tout Madagascar. «Nous allons relever le grand défi de mettre en place cinquante écoles par an, notamment dans les zones reculées», conforte Isabelle Salabert. Dans cette visée, la fondation collabore avec des associations qui souhaitent construire/réhabiliter des salles de classe pour éviter l’utilisation d’une salle multigrade dans une école.

«En général, une école applique le système de deux tableaux dans une même salle. Si celle-ci dispose de plus de salles, elle pourra faire une rotation de grades entre les matinées et les après-midis», poursuit-elle.

La semaine dernière, la fondation a inauguré les travaux de rénovation de l’école primaire publique Antanimbarinandriana, la 22e de son projet et qui clôt la célébration de son 80e anniversaire. Elle désire que chaque élève et chaque enseignant évolue dans un environnement sain.

Dans un futur proche, la fondation mettra en œuvre son programme d’assainissement dans une école sise dans le fokontany d’Anosibe en y implantant une borne-fontaine, un bloc sanitaire et en encourageant le curage des canaux. Les actions menées dans ce site pilote seront reproduites dans d’autres quartiers selon le souhait du directeur exécutif.

À ses premiers débuts, la fondation a développé son programme « Informa­tique pour tous » permettant à une trentaine de centres et d’associations de créer des projets pédagogiques en faveur de leurs apprenants suivant leur âge, compétence et handicap. Elle leur a dispensé des formations et fourni une connexion internet pour que chaque bénéficiaire puisse évoluer vers l’autonomie.

«Quinze associations nous ont déjà émis leur rapport. Après une évaluation, nous serons en mesure de voir qui seront encore partiellement prises en charge. Le but est d’épauler chaque centre pour qu’il acquière son indépendance en termes de paiement de connexion. Nous travaillons actuellement sur des modules de formation pour mieux nous concentrer sur une nouvelle organisation et de nouvelles perspectives», fait-elle remarquer. De fil en aiguille, les actions sociales se sont enchaînées et la fondation est intervenue dans divers projets tels que la dotation de téléphones aux agents communautaires pour transmettre, en temps réel et avec efficacité, des épidémies qui touchent leur localité; le dépistage de cataracte et la fourniture de soins oculaires auprès des centres et des établissements scolaires; la lutte contre la consommation de drogue, d’alcool et de tabac chez les jeunes à travers la danse et le foot.

Après l’éducation, le directeur exécutif songe à un nouveau projet de construction de centres de santé de base au profit des endroits lointains. Pour cela, elle entend discuter avec le ministère de la Santé publique en ce qui concerne les études de faisabilité.

Farah Raharijaona