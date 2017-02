Un spectacle des plus mélodieux était à l’affiche du CCESCA Antanimena vendredi. Au menu, les meilleurs crooners du pays pour un « Best of duo » deuxième édition, organisé par le Lion’s Club Antananarivo, toujours dans le cadre des activités caritatives de cette association. Entre les Rija Ramanan­toanina, Mahery, Nini du groupe Kiaka et de l’autre côté Bodo, Lilie, ainsi que Inah, le public en a bien eu pour le prix du ticket.

De l’extérieur des lieux, on pouvait déjà voir le succès de l’évènement. Toutes les places de parking des environs d’Antanimena étaient prises d’assaut par les mélomanes venu profiter des voix suaves de ces talentueux artistes.

Toute la soirée, du début à la fin du spectacle a été conduite sur une ligne de douceur et de nostalgie à l’image des fameux « Kalon’ny Fahiny », que Rija et compagnie ont interprété avec brio dans une tenue à l’ancienne. Ou encore un envoûtant

« Fitiavana mamiratra » qu’Inah et Mahery ont repris avec aise devant l’auteur même de la chanson.

Bref, avec les « Raha tsy ho ahy », « Satria », ou encore « Babonao », « ce fut presque tous des morceaux de Rija qui nous ont enivré. Cependant, cela n’aurait pas été le cas sans ces voix d’or venues de tout part », s’est enthousiasmée Elya Randriamanatena, présente dans le public.

Harilalaina Rakotobe