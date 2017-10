Laza Randriamifidimanana disputera trois rallyes en France, l’année prochaine. Il sera au volant de son habituelle Peugeot 106 DHL.

D’où est venue l’idée de courir en France ?

Avant d’être champion de rallye en 2011, j’avais arrêté pendant près cinq ans. Et puis, j’ai encore observé une longue pause avant le titre de 2016, en slalom. Je ne me vois pas arrêter encore cinq ans. Des amis en France m’ont proposé de rouler là-bas et j’ai trouvé que c’était une bonne idée. La première course est fixée pour le mois d’avril. Il s’agira du Rallye Terre des Causses. Je vais commencer avec ma Peugeot 106 actuelle. En 2019, soit je passe à une deux-roues motrices plus puissante genre 208 R2, soit à une quatre-roues motrices.

Votre projet va certainement ouvrir la voie à d’autres pilotes Malgaches ?

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes pilotes montent au créneau. Des jeunes que j’ai vus grandir et qui sont déjà très bon, à seulement quatorze ou quinze ans. C’est une manière de leur donner un bon exemple à suivre. En courant à l’étranger, on découvre ainsi de nouveaux horizons et on continue à évoluer.

Dans quelle catégorie évoluera la 106 ?

Elle dispose d’un bloc 1,6L 16S, qui développe 175 chevaux. Elle évoluera dans la catégorie F2000-13, qui est l’équivalent de la classe M10 qu’on a à Madagascar. Je garderai toujours ma boîte de vitesses séquentielle. Par contre, il faudra modifier la cartographie du moteur. La F2000-13, c’est la catégorie la plus humaine, avec des têtes d’affiche comme Vital, l’homme à battre avec sa Saxo.

Avec quelles ambitions abordez-vous ce projet ?

Déjà, si on monte sur le podium dans notre catégorie, je serai très content. On n’y va pas pour faire de la simple figuration en tout cas. On a le drapeau malgache à défendre. C’est un cham­pionnat relevé avec de bonnes voitures. Mais la 106 sera d’un bon niveau. Il reste aussi à travailler sur le châssis.

En France, les passages de reconnaissances sont très restreints. Comment s’y adapter ?

Effectivement, on boucle les reconnaissances dans la matinée, avec un seul passage durant un temps imparti très court. Puis les épreuves spéciales se courent dans l’après-midi. J’utilise une caméra embarquée sur mon casque, qui est branchée sur un micro. Je débite ainsi les notes et mon copilote les prendra. On aura une deuxième caméra à côté. Durant le regroupement, on revoit les vidéos pour faire des rectifications, avant d’attaquer les spéciales.

Justement, à propos du copilote, qui évoluera à vos côtés ?

Pour l’instant, je suis en pourparlers avec plusieurs éventuels équipiers. Il faut impérativement un coureur chevronné. Et surtout, il faut qu’il y ait une confiance mutuelle entre nous pour que le tandem fonctionne.

Propos recueillis par Haja Lucas Rakotondrazaka