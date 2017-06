L’indépendance de la Justice s’acquiert et s’affirme par des décisions audacieuses et impartiales, soutient Laza Andrianirina, enseignant en droit et membre associé de l’Académie Malgache. Le juriste avance qu’une thérapie salutaire s’impose.

• Les revendications sur l’indépendance de la Justice semblent perpétuelles. N’est-ce pourtant pas ce que devraient garantir les textes en vigueur ?

– Laza Andrianirina. L’indépendance de la Justice est assurée par tout un arsenal de textes à Madagascar, au premier rang duquel figurent la Constitution, le statut de la magistrature, et le Code de déontologie. Mais ces textes ne suffisent point à eux seuls pour la garantir. L’indépendance se vit et se pratique, elle s’acquiert, se conquiert et une fois acquise et conquise, se conserve. Ce besoin d’affranchissement, exprimé par la magistrature malgache, se fait de plus en plus brûlant en ces temps-ci, et trouvera l’opportunité de son éruption après une longue latence.

• Certains juristes, dont des magistrats, affirment qu’il faudrait casser avec l’obligation de subordination du parquet vis-vis du ministère, que les personnes comme le Procureur général de la Cour suprême doivent être élues par leurs pairs et non plus désignées par décret. Serait-ce une solution ?

– Aux yeux de certains juristes, la rupture du cordon ombilical avec la chancellerie consacre cette indépendance, mais suffit-elle en fin de compte Seul un des deux visages de Janus est considéré. Une chose est la volonté réussie de rompre, une autre est l’usage qui en sera fait à l’issue. Si beaucoup désirent ardemment la disjonction, très peu sont prêts à encaisser les multiples incidences. De ces

incidences, j’en citerai quel­ques-unes qui me paraissent les plus significatives. Tout d’abord, la substitution de la nomination par l’élection, à laquelle je suis personnellement favorable à condition d’élargir le procédé dans la quête d’une plus grande légitimité démocratique, ne fait pas à elle seule l’indépendance. Le procédé électoral doit être assorti avec les pratiques judiciaires respectueuses des principes de l’État de droit et de la démocratie, et extirpé des tendances corporatistes. Ensuite, l’accès au rang d’un pouvoir exige aussi l’acceptation d’un contre-pouvoir qui revendique plus de transparence et de redevabilité. Est-on disposé à ce genre d’exercice Puis, se focalisant uniquement sur les effets néfastes des interventions politiques, beaucoup négligent par exemple les fréquentes collusions avec le pouvoir économique au préjudice de certains usagers de la Justice. L’indépen­dance de la Justice est souhaitée, à la seule condition qu’elle permette de parvenir à un service public de qualité dans le secteur. Néanmoins, je reste perplexe vis-à-vis d’un dilemme qui demeure coriace à trancher puisque finalement, il s’agit d’un véritable choix de société.

• À défaut de pouvoir rompre ce lien pénalisant et en attendant cette échéance, que faudrait-il faire ?

– La solution, provisoire, à l’indépendance est à rechercher dans le mode opératoire et dans l’optimisation des ressources de la procédure judiciaire. Dans le procès à caractère pénal par exemple, le parquet, dont on sait qu’il ne peut pas toujours échapper à cette tutelle hiérarchique, ne peut pas non plus éternellement et systématiquement procéder au classement sans suite de toutes les affaires sulfureuses dont il est saisi. Partant de là, celles-ci suivent leur cours pour passer successivement au cabinet du juge d’instruction avant d’atterrir dans le bureau du juge et ensuite à l’audience. A-t-on jamais assisté à l’optimisation des ressources de la procédure pour acquérir, conquérir ou conserver l’indépendance judiciaire Pas vraiment. Peu importe le sens de la politique pénale de la chancellerie, le « vulgum pecus » malgache (le Malgache lambda) éprouvera de la fierté envers sa magistrature qui, par des sentences dissuasives prises au nom de son intime conviction et conformément à la loi, prononcera, outre des peines afflictives coutumières, des peines infamantes à l’occasion de certains procès exemplaires largement relayés par le pouvoir médiatique. Pareil pour les branches de la Justice qui s’occupent des affaires de droit public, leur indépendance s’acquiert et s’affirme dans des décisions audacieuses et impartiales. Autant de conditions pour une Justice crédible et respectée.

• Qu’en est-il de l’idée d’ôter le président de la République et le ministre de la Justice de la composition du Conseil supérieur de la magistrature ?

– Ceci est un mélange de genres, qui a toujours été admis par les différents constituants malgaches, et dont il faudrait certainement se départir. Mais là encore, c’est au corps électoral malgache d’en décider le moment venu. Il reste que les véritables préoccupations qui se profilent derrière cette idée sont la mainmise et les interférences récurrentes de la politique sur la magistrature.

• Effectivement, cette dernière proposition implique une modification de la Constitution, ce qui n’est pas chose facile. Les magistrats revendiquent pourtant que des mesures urgentes mais à la fois pérennes soient prises. Quel genre de solution pourrait-on avancer dans l’immédiat ?

– Là encore, n’étant pas épuisés, les moyens du bord ne demandent qu’à être mis à profit. Il convient de procéder par étape en ayant l’indépendance comme cible. Il faut d’abord que les prescrits constitutionnels, assis immédiatement rendant accessible cette visée, soient acquittés dans les règles de l’art. Sans gloser sur la nécessité impérative de mettre en place la Haute cour de Justice (HCJ) qui, à la longue, est devenue un serpent de mer, le milieu judiciaire a-t-il suffisamment requis la mise en œuvre des articles 112 et 113 qui parlent de l’Inspection générale de la Justice et du Conseil national de la Justice Bien qu’il s’agisse là encore d’un fâcheux mélange de genres, sait-on au moins que l’indépendance, pour qu’elle ne soit pas des galimatias, s’arrache par ces petits grignotements salutaires Puis, un vieil adage dit : « À l’œuvre, on connaît l’artisan ». Le peuple reconnaissant donnera ainsi crédit à sa magistrature qui saura bien faire preuve d’irréprochable intégrité morale et d’incontestable compétence professionnelle.

• Certains magistrats reconnaissent, cependant, que les juges malgaches sont parmi les mieux protégés si l’on s’en tient aux textes. D’autres affirment, en revanche, que l’indépendance est d’abord dans la tête. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, la fragilité de la Justice aurait pour cause la corruption, ou serait-ce autre chose comme la formation qui pourrait ne pas préparer psychologiquement les magistrats à résister aux pressions et menaces de tout genre ?

– Il me semble qu’au vu notamment du brouhaha actuel, l’avis de ceux qui disent que les juges malgaches sont les mieux cuirassés n’est pas nécessairement partagé par leurs coreligionnaires. Une chose est au moins sûre, c’est que l’indépendance est aussi un état d’esprit dès lors que les textes autorisent son exercice, bien que celui-ci soit limité en réalité. Cette disposition de l’esprit se situe entre, d’une part, les textes qui dictent le cadre de l’action et d’autre part, les pratiques qui en sont faites. Indiqués sommairement dans le Code de déontologie, les comportements et les attitudes dans l’exercice du métier sont dictés par cette disposition de l’esprit, dont l’acquisition se fait très tôt, c’est-à-dire dès le cycle d’apprentissage et se confirme tout au long de la poursuite de la carrière professionnelle. Vous dites fragilité, pour un pays qui se targue d’État de droit et dont, pourtant, la chaîne judiciaire est inexorablement atteinte au niveau de chacun de ses maillons, une thérapie salutaire s’impose pour mater l’hémorragie. Car la panne judiciaire reflète et en même temps, génère la dilution de l’État.

• Vous semblez bien établir un lien entre l’indépendance judiciaire et l’autorité de l’État. Comment voyez-vous les choses ?

– La Justice est une chaîne qui associe des corps de métier autres que la magistrature, à l’instar des organes de la police judiciaire et de l’administration pénitentiaire. Ces derniers traversent aussi de graves crises en ces temps-ci. Tout ce beau monde, qui représente au premier rang l’autorité de l’État et le pouvoir régalien, va très mal. Et si la thérapie tarde, la maladie sera incurable. Je suis alors de ceux qui pensent que le remède est à scruter dans la mise sous une même égide ministérielle de ces maillons. En dépendront et la garantie d’indépendance tant revendiquée par la chaîne judiciaire et la restauration d’une autorité de l’État vivement désirée par tous.

Propos recueillis par Garry Fabrice Ranaivoson