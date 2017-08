Pour ses dix ans d’existence, l’école de pilotage Drift Control organise un challenge sur le circuit d’Ambatomirahavavy, les 11 et 12 août. Les pilotes seront répartis en deux catégories.

À la découverte des talents cachés. À l’occasion de son dixième anniversaire, l’école de pilotage de Laza Randriamifidimanana, Drift Control, organisera un challenge, en fin de semaine prochaine.

« Pour marquer le coup, on voulait donner aux autres l’opportunité de se révéler », a lancé Laza Randriamifi­dimanana, lors de la réunion d’information et de la présentation à la presse de l’événement, lundi soir chez Pacom Antanimena.

Le vendredi 11 août sera dédié aux Young Drivers, âgés de quatorze à vingt-quatre ans. Tandis que le 12 sera réservé aux Absolute Drivers, âgés de plus de vingt-quatre ans. Les inscriptions devaient être limitées à quinze concurrents par catégories.

Mais l’engouement est tel que les organisateurs ont dû rajouter cinq places supplémentaires chez les jeunes. Du côté des aînés, on note la présence d’un pilote féminin. Durant ces deux journées, les pilotes s’alterneront sur une Peugeot 505 fournie par Drift Control, sur le circuit d’Ambatomi­rahavavy. Auparavant, le célèbre Jean Yves Ranarivelo, alias Joda, établira tout d’abord un chrono de référence.

Demi-journée de stage

Et ce, afin de permettre aux coureurs de situer leur niveau. Pour sa part, la Fédération du Sport Auto­mobile de Mada­gascar appuiera l’initiative en fournissant le matériel de chronométrage électronique.

À terme, les gagnants de chaque catégorie seront pris en charge par Drift Control, pour participer à deux courses de slalom, au volant de la 505. Une 505 GTI plus précisément, propulsion bien entendu, de la classe M12 deux roues-motrices. Une machine équipée d’un moteur 2,2L qui développe 140 chevaux et qui dispose de divers équipements comme d’un autobloquant par exemple.

Les vainqueurs bénéficieront également d’un stage d’une demi-journée, toujours offert par l’école de pilotage. Bien utile avant de se lancer dans ces deux courses. « On va revoir avec eux différents aspects du pilotage durant cette séance, comme les trajectoires, le freinage, le transfert de masse, la gestion de la glisse et autres… On va également effectuer quelques réglages pour adapter la voiture au pilote », a rajouté Laza.

Haja Lucas Rakotondrazaka