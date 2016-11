Directeur général du groupe Prestige Communication qui édite le magazine « L’essentiel des relations internationales ». Le magazine « L’essentiel des relations internationales », un magazine géopolitique, a consacré un numéro sur Madagascar. Existant depuis 14 ans en France, il est diffusé à quatre vingt dix mille exemplaires en France, en Suisse, en Belgique et dans tous les pays d’Afrique francophone.

• Vous avez consacré un numéro à Madagascar, pouvez vous nous en dire plus ?

– Nous avons décidé de publier un numéro dédié à Madagascar, dans le cadre du sommet de la Franco­phonie qui a lieu actuellement, afin de mettre en exergue les principaux chantiers qui ont été entrepris par les autorités malgaches tant au niveau économique qu’au niveau diplomatique. Et donc, nous avons fait un dossier de 50 pages, consacré à Mada­gascar et moi-même je suis venu à Mada­gascar et j’étais surpris de voir les efforts initiés par le gouvernement malgache pour contribuer au développement du pays. Vraiment, je tenais à féliciter le président de la République et son gouvernement pour les efforts qu’ils ont initiés actuellement, pour réinstaurer un climat de stabilité, et pour contribuer à l’émergence du pays. C’était un plaisir de consacrer un numéro complet à Madagascar et de promouvoir Madagascar sur le plan international.

• Quels sont les potentiels de Madagascar présentés dans ce magazine ?

– La rédaction a rappelé la position géostratégique de Madagascar au carrefour de l’Asie et de l’Afrique, et clairement votre pays peut devenir le hub économique des investisseurs chinois, indiens et d’une manière générale de l’Asie. Par ailleurs Madagascar dispose d’un formidable potentiel minier dont le code va être revu dans les prochains mois et qui permettra d’accueillir au mieux et sur le long terme les investisseurs miniers. Bien entendu, l’agriculture, l’élevage et la pêche ont un potentiel extraordinaire, sans oublier le secteur du tourisme qui a tout pour que Madagascar devienne la référence de l’océan Indien. Grâce à la stabilité politique retrouvée, à la vision du président, je suis convaincu que Madagascar est résolument sur la voie du Dévelop­pement et votre pays est dorénavant tourné vers les générations futures.

• Ce magazine est plutôt positif pour notre pays.

Exactement. C’est un magazine qui a une ligne éditoriale objective. Nous ne sommes pas du tout liés financièrement aux autorités. C’est un magazine fait en tout indépendance, avec une ligne éditoriale claire et objective. En effet c’est un magazine qui est positif pour Madagascar et qui met vraiment en avant ses opportunités d’investissement.

• Quelles pourraient être les retombées de ce dossier pour Madagascar ?

– Les retombées, elles, sont très claires. Çà permet déjà de présenter les efforts entrepris par les autorités malgaches pour développer le pays au niveau de la communauté internationale, au niveau des dirigeants francophones. Çà permet à Madagascar, également, d’avoir une vitrine médiatique à l’internationale. On a beaucoup parlé de Madagascar, dans le monde entier, quand le pays a été en crise, mais on parle beaucoup moins de Madagascar, maintenant que le pays va mieux. Pour nous, il est important de promouvoir la vision du président, de connaître les grandes orientations au niveau diplomatique et économique, qu’on puisse comprendre la voie dans laquelle était dirigé Madagascar, en terme de développement. On constate que votre pays, maintenant qu’il a retrouvé la voie de la stabilité, c’est un pays qui regorge de ressources économiques, et qui est un pays qui n’attend plus que les investisseurs internationaux, pour pouvoir se développer, tant au niveau du secteur minier, du secteur de l’agriculture, dans le secteur de l’énergie, dans celui du tourisme. Bref Madagascar, c’est un pays qui est doté d’un formidable potentiel et à travers ce magazine, on a voulu mettre en exergue les forces et atouts de Madagascar.

Miangaly Ralitera