Après sept années sans cadrage, cette région du Sud envisage d’élaborer son plan de développement. Une convention de partenariat a été signée à cet effet, cette semaine.

Relever le défi. L’Androy souhaite émerger de la pauvreté et renforcer sa résilience face aux différents chocs naturels, surtout la sécheresse. Dans ce sens, l’équipe dirigeante de la région a pris l’initiative de projeter un plan d’actions. Un

« Plan régional de développement » ou PRD va être conçu à cet effet. Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée à Ambovombe, entre la région Androy et différents partenaires techniques et financiers, entre autres, le projet Asara financé par l’Union Européenne, Aropa financé par le Fida ainsi que le Pnud.

« C’est en 2010 que l’Androy a eu son dernier plan de développement. Nous pouvons dire que la région a travaillé sans cadrage et sans objectifs bien définis. Alors, afin de pallier cette défaillance et pour avancer plus vite dans le développement, nous avons décidé d’élaborer un PRD », fait savoir Michael Randianirina, chef de la région Androy.

Ce dernier n’a pas caché sa conviction quant au développement économique et social de sa région. De plus, les partenaires techniques et financiers ont affiché leur motivation à toujours financer les initiatives de développement dans cette partie Sud de l’île. « Outre cette convention, il convient aussi de nous appuyer sur le Plan de mise en œuvre pour la bonne marche du PRD », insiste le chef de région.

Coordination

En effet, la collecte des données et les échanges entre les différents acteurs économiques débuteront mi-septembre, tandis que la mise en place du PRD sera effective à la fin de l’année.

Il faut admettre que le manque de coordination entre les différents projets de développement ralentit l’amélioration du niveau de vie des habitants. Le pays des épines abrite bon nombre de projets si nous ne citons que le « plan de relèvement et de résilience communautaire » ou bien les

« chaînes de valeur ». À entendre Michael Randrianirina, le PRD intégrera la coordination de ces projets dans ses actions. La protection de la faune et de la flore, surtout les coraux noirs et les tortues qui sont en voie de disparition, figure parmi les priorités dans ce plan d’actions.

Quoiqu’il en soit, les habitants espèrent que ce plan atténuera la spirale de la pauvreté, bien que tout soit conditionné par le climat.

Moïse Fanomezantsoa