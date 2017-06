Beaucoup de personnalités politiques ont assisté au défilé de la fête de l’indépendance malgré des absences très remarquées, notamment celle des opposants au pouvoir. Pour sa part, la conseillère municipale, Lalatiana Ravololo­manana pense qu’il ne faut pas « confondre nos divergences avec les dirigeants et celles avec le pays. C’est en ma qualité de conseillère municipale que j’ai été invitée et c’est sous ce même titre que j’ai répondu présente à l’invitation », affirme-t-elle avant d’ajouter « Je ne juge pas les partis invités mais qui ne sont pas venus car ils ont leurs raisons. Cela dit, je déplore ceux qui n’ont pas répondu présents à l’invitation parce qu’ils ont des divergences avec les dirigeants. On célèbre la fête nationale mais pas la fête du parti au pouvoir ». Toujours selon Lalatiana Ravololo­manana elle « n’est pas en guerre avec la nation. Je suis opposante mais je me bats pour l’avenir et le développement du pays, pas contre le pays ».

Lalatiana Ravololoma­nana félicite aussi le public pour son calme : « Je félicite les citoyens pour leur respect envers la fête nationale car tout s’est bien déroulé malgré la rumeur selon laquelle des personnes ont été payées pour assister au défilé », a-t-elle soutenu.

Albert Zafy, Marc Ravalo­manana, Andry Rajoelina et l’ancien premier ministre Camille Vital ont été absents. D’après ce qu’on en sait, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana sont à l’extérieur. Ce dernier a d’ailleurs été excusé par sa femme, Lalao Ravalomanana, invitée en sa qualité de maire de la commune urbaine d’Antananarivo.

Loïc Raveloson