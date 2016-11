Après le Nord de la Grande ile, le week-end dernier, c’est au tour des Hauts-plateaux d’accueillir cette icône de la musique malgache qu’est Lalatiana. Fidèle à elle-même, forte de cette proximité intarissable qu’elle a avec ses fans, la chanteuse sera de nouveau dans la capitale pour deux rendez-vous. Les retrouvailles promettent d’être chaleureuses entre ses fans et elle.

Véritable chanteuse à voix, autant appréciée par les fans que ses pairs pour sa générosité musicale, Lalatiana enivrera le public avec ses mélodies et ses tubes intemporels. « C’est à chaque fois un véritable plaisir pour moi que de retrouver le public de mon pays, mais surtout ses musiciens. De ce fait, je savourerai chaque instant que je passerai à leurs côtés », confie la chanteuse.

De « Oay ! Oay ! » à son hymne personnel et intemporel « Avelao », Lalatiana promet de transcender le public de la ville des Mille. Rendez-vous est donné ce vendredi au Piment Café à partir de 21h, pour un cabaret des plus chaleureux comme elle aime. De même, le 11 novembre, c’est au tour du Trano Bongo Tanjombato de profiter de la présence de Lalatiana sur sa scène dès 20h. De bons moments en perspective.

Andry Patrick Rakotondrazaka