Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny fikambanan’ny Kaoperativam-pitaterana an-tanàn-dehibe (Uctu) sy ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) momba ny fandoavana ny fanampiana avy amin’ny fanjakana ho an’ny mpitatitra. Toa zary sorona hatrany ny mpandeha amin’ireny fiara iombonana ireny, vokatr’izany.

Andaniny, tsy manaiky hampiasa ny karatra fandoavam-bola fa te-hanohy ny fomba mahazatra ihany, noho ny fitiavan-tena kely, ny Uctu. Raha tsy haloa amin’ ny alalan’ny karatra ny fanampi-ana dia mahazo tombony kokoa izy ireo satria handoavana vidin-tsolika 30 litatra isan’andro, araka ny vola napetraky ny fanjakana

iaingana hanefana ny fanampiana ny mpitatitra tsirairay. Tsy mahatratra an’ izany 30 litatra isan’andro izany anefa ny fandanian’ireo mpitatitra no sady tsy fantatra hoe iza no tena miasa ka omena ny fanampiana. « Gazoala 20 litatra isan’andro eo no laninay raha tena miasa izahay. Ahavitanay mivezivezy indimy anefa izany », hoy Sitraka, mpamily mpanampy amin’ ny zotra 183.

Fivoriana tsy an-kiato

Anton’ny tsy aneken’ireo mpitatitra ao amin’ny Uctu ny fampiasana karatra ny hoe tsy ho hain’ny mpitatitra ny fampiasana izany. « Mandany ora maro ny fiantsonana eny amin’ny tobin-tsolika amin’ ny fampiasana karatra, ka izay tian’ny fanjakana na haloa tahaka ny mahazatra ihany ny fanampiana tokony ho azonay na hampiakatra saran-dalana izahay, raha terena hampiasa karatra », hoy Andriambinintsolomora Bernardin, filohan’ny Uctu, omaly, tetsy Ambodivona.

Etsy ankilany anefa, milaza ny fanjakana amin’ny alalan’ ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny ATT fa tsy maintsy haloa amin’ny karatra ny volan’ireo mpitatitra. Tanjon’ izy ireo amin’ny fanomezana ny fanampiana ny hitazonana ny saram-pitaterana iombonana eto an-drenivohitra ho 400 ariary. Miaro mafy ny sezany ny fanjakana amin’ny fanefana ny fanampiana ho an’ny mpitatitra rehefa manao ambana fampiakarana saran-dalana ireo mpitatitra, sady tsy te-ho ratsy sary eo anatrehan’ny vahoaka.

Nivory tsy an-kiato efa hatramin’ny omaly ny Uctu sy ny fikambanan’ny kaoperativam- pitaterana ivelan’ny tanàn-dehibe na Ucts niaraka tamin’ny ATT mikasika ny fandoavana ny fanampiana. Ny Ucts manaiky ny fampi- asana ny karatra fandoavam-bola. Na izany aza takian’ ireo mpitatitra ny handoavana ny fanampiana volana novambra 2016 sy desambra, hatramin’ ity faran’ny volana ity.

Fanomezana Rasolomahery