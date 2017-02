Dans un communiqué, le SEFAFI tacle les tentatives de récupération politique de la religion. Des intentions flagrantes, pour l’Observatoire de la vie publique, durant la messe officiée par le secrétaire d’État du Vatican à Mahamasina.

Quelle laïcité à Mada­gascar . Une question lancée par l’Obser­vatoire de la vie publique (SEFAFI), dans un communiqué en date du 4 février et publiée, hier. Une missive faisant suite à la visite du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican à Mada­gascar, où l’Organisation de la société civile (OSC) dénonce farouchement ce qu’elle estime être une tentative de récupération par les politiciens.

Afin de soutenir ses arguments, le SEFAFI rapporte une réflexion de l’ancien pape Benoît XVI. « La saine laïcité (…) signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance, en maintenant la nécessaire distance, la claire distinction et l’indispensable collaboration entre les deux. Aucune société ne peut se développer sainement sans affirmer le respect réciproque entre politique et religion, en évitant la tentation constante du mélange ou de l’opposition », a déclaré le Saint-Père qui a renoncé à son ministère, en 2013.

L’ancien héritier de Saint Pierre a ajouté : « (…) Une telle laïcité saine garantit à la politique d’opérer sans instrumentaliser la religion, et à la religion de vivre librement sans s’alourdir de la politique dictée par l’intérêt, et quelquefois peu conforme, voire contraire, à la croyance ».

Occultée

À en croire le communiqué du SEFAFI donc, « la saine laïcité », expliquée par l’ancien Saint-Père ne se retrou­ve pas à Madagas­car. Aussi, l’Observatoire n’hésite pas à parler « d’hypocrisie collective qui prévaut dans ce domaine », dans la Grande île.

La visite du numéro 2 du Vatican, du 26 au 31 janvier, entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la cité-État et Mada­gascar. La messe que le cardinal a officiée au stade de Mahamasina, le 29 janvier, a été l’occasion, pour les fidèles catholiques, de tout ordre, de communier avec le représentant du Saint-Siège. La missive d’hier fustige, cependant, que « la portée spirituelle de l’évènement a été occultée [notamment] par la présence de politiciens dont l’affiliation et le comportement ne sont guère catholiques, à commencer par les chefs d’État anciens et actuel ».

Bien que le volet religieux ait, résolument, pris le pas sur la dimension diplomatique de la visite du cardinal Parolin, la présence massive des responsables étatiques à la messe de Mahamasina pourrait s’expliquer par le 50e anniversaire des relations bilatérales avec le Vatican. Seulement, la présence des quatre anciens présidents à l’office religieux a intrigué tous les observateurs. Ces derniers, et le président de la République, ne s’étaient plus retrouvés ensemble au même endroit, depuis le sommet à cinq de la réconciliation nationale.

La démarche conduite par le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), en 2015, avait fini en queue de poisson. Au regard de leur attitude durant la messe, où aucun n’a eu un regard pour l’autre, et certains ont même osé placer à leurs côtés leur garde du corps afin d’éviter tout contact avec son voisin, indique que les hostilités mutuelles sont toujours vives. « Une eucharistie peut-elle être prétexte à manifestation politique », déplore le SEFAFI.

Dans ses invectives, l’Observatoire de la vie publique soutient ainsi : « Tous les politiciens qui ont ruiné le pays depuis l’indépendance étaient là, sans distinction d’appartenance confes­sionnelle, chacun cherchant à se faire remarquer : Diffuser sa photo prise dans un tel cadre est un argument sans prix pour les prochaines élections. Autant dire que les motivations des uns et des au­tres n’étaient guère religieuses. À quoi bon une messe, dans ces conditions Et qu’en pensent les nombreux fidèles venus prier en toute bonne foi ».

Garry Fabrice Ranaivoson