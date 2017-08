À très faible pourcentage, la tuberculose multi- résistante commence à se développer à Madagascar, selon Christine Bellas Cabane, membre de l’Instance de coordination nationale de subvention du Fonds mon- dial (CCM) et conseillère régionale Santé de l’océan indien de l’ambassade de France. « Beaucoup de pays développés en sont touchés car il ne s’agit pas d’un problème financier. Les bacilles s’habi- tuent et se transforment géné- tiquement pour pouvoir résister aux antibiotiques, et c’est ce qui est compliqué », affirme t-elle. Elle a été décorée Chevalier de l’ordre de mérite par l’État malgache à travers le ministère de la Santé publique, hier à l ‘ hôtel Colbert Antaninarenina. Elle a travaillé dans le domaine de la santé depuis cinq ans et partira bientôt vers d’au- tre pays. Elle a occupé une place dans l’élaboration du programme de lutte contre la tuberculose. D’après elle, même si ce phénomène n’est pas intensif à Madagascar, il faut faire attention car le traitement n’est pas bien suivi et les antibiotiques cir- culent. Le dépistage et les médicaments antitubercu- leux sont pris en charge par le Fonds mondial. D’ailleurs une tranche de financement de 112 millions de dollars a été octroyée par le Fonds mondial afin de mettre en place un programme contre le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose.

Renforcement

« La programmation de la lutte par le CCM a été acceptée. Il faut qu’il affine par le Fonds mondial. Il va y avoir ce problème de bien choisir le traite- m e n t e n f o n c t i o n d e l a recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et veiller à ce qu’il y ait de l’équité au niveau des femmes, et des hommes. Que les personnes dému- nies puissent être dépistées et traitées. Il n’est pas seulement question de soin mais surtout de prévention », souligne-t-elle. C’est en résolvant les problè-mes globaux, nutritionnels ou environnementaux, qu’on arrive à éradiquer la tuber-culose, a-t-elle ajouté.

Un faible accès au soin de santé est enregistré à Madagascar, d’après Christine Bellas Cabane. Le renforce- ment du système de santé se porte sur trois axes dont la santé communautaire, la gestion des approvisionnements et la remontée des

informations. Sur cette der- nière, elle a souligné forte- ment le troisième axe. « On souffre d’exactitude de don- nées et de statistiques, de mau- vais recueil. Après les gens ne vont pas consulter, les struc- tures de santé ne sont pas cor- rectement organisées, C’est pareil dans les hôpitaux. On manque de réelles données de statistiques, c’est très impor- tant pour évaluer le fonction- nement », explique t-elle.

Mamisoa Antonia