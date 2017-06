Des retrouvailles enchanteresses ont ravi un auditoire de toutes générations. Le concert classique tenu par la Troupe Jeannette hier, fut sobre et mélodieux.

Un spectacle musical exceptionnel rentre dans le cadre du 80e Concert classique de midi, sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. La musique classique et le théâtre se sont brillamment conjugués, hier. Le public a ainsi vécu un voyage musical cossu et harmonieux, emmené par l’intemporelle Troupe Jeannette. Dans la pure tradition des théâtres classiques, le Concert classique de midi du Madagascar Mozarteum a pris des allures originales.

Un rendez-vous à marquer d’une pierre blanche, ce 80e concert classique a enjoué son auditoire du début jusqu’à la fin, grâce à ses mélodies et à l’histoire qu’il racontait. Nul besoin de tergiverser, dès 13 heures tapantes, le rideau s’est levé face à un auditoire déjà impatient. Mbato Ravaloson introduit sa troupe. « C’est un plaisir pour nous de jouer pour vous aujourd’hui. Ensemble, on va rendre hommage à Andrianary Ratianarivo à travers ses compositions » lance-t-il.

Chantant l’amour dans toute sa splendeur, la Troupe Jeannette ravit ses spectateurs en affichant à la fois sobriété, éloquence et grâce.

Romantique

C’est en tenue d’apparat que la troupe se ralliait face à son auditoire du jour. Une douzaine d’acteurs, de tous âges, est ainsi à découvrir. La Troupe Jeannette a présenté deux extraits de pièces, en moins de 45 minutes. Sans entracte, les compositions d’Andrianary Ratianarivo s’enchaînent.

Comme il est d’usage, un chœur d’ouverture débute les festivités, avec la chanson « Ndeha isika ry zandry ». Sont ensuite introduits les personnages de Ranivo et Ratovo, deux jeunes amoureux à l’amour impossible et dont le destin Shakespearien suscite la curiosité de leurs proches. S’ensuivent les interprétations de « Fitiavana moana » et de « Ny resy tsy miady » qui affichent la témérité de la gent masculine. La gent féminine, quant à elle, n’est pas non plus en reste avec « Kibo saoky ny nahiny ».

Andry Patrick Rakotondrazaka