Le collectif Monnaie Péi est désormais une association. Les amateurs de nouvelles monnaies locales complémentaires peuvent y adhérer.

Ils veulent rendre à l’euro, la monnaie de sa pièce. Contourner le marketing en créant une monnaie péi. À La Possession, des citoyens alertes ont en tête de faire circuler dans l’île une monnaie locale complémentaire (MLC) à l’euro. De créer circuit parallèle de commerçants et d’usagers qui n’utiliseraient plus l’euro pour leurs achats mais «une monnaie péi» dont le nom reste à trouver. Du liquide pour consommer éthique.

Dimanche dernier, le collectif Monnaie Péi s’est mu en association éponyme pour parvenir à ses fins. La voilà dotée d’un bureau, d’un président, d’un trésorier, de statuts. Bref d’un cadre juridique permettant de fédérer des citoyens, des institutions, des entreprises, des collectivités intéressées par le projet de commerce à valeur ajoutée.

«Nous travaillons avec Le Port et La Possession, a développé Kevin Lainé, chef d’orchestre du projet, pour développer les cœurs de ville, dynamiser certains secteurs et responsabiliser les personnes en les sensibilisant aux enjeux de l’économie circulaire». Lui et son collectif s’appuient sur des expériences menées ailleurs pour affirmer que ce type de monnaie circule trois fois plus que l’euro et qu’elles accélèrent la création de richesses locales. L’article 111-1 du code monétaire et financier est formel: ces monnaies ne peuvent être épargnées et ne permettent pas d’acquérir tous types de produits et services. Elles ne remplacent pas l’euro. Ces MLC concerneraient donc un nouveau marché restreint à tisser à l’échelle de l’île. Monnaie Péi a déjà une trentaine d’activistes monnaitaires prêts à tenter l’expérience. «Généralement, cela représente entre 5 et 10 % des dépenses budgétaires d’un foyer et environ 20 % du chiffre d’affaires des entreprises, a précisé Marie-Madeleine Monnot de l’association Zordi Pour Domin. On souhaite qu’elle soit un indicateur, qu’on puisse la tracer et mesurer son impact sur l’économie locale».

Dématérialisé

Plutôt que des billets ou des pièces, la monnaie resterait à l’état dématérialisé. Un crédit numérisé après avoir procédé à un change auprès d’un établissement bancaire coopérant à trouver. La parité euro-monnaie péi serait respectée même si la plupart des MLC accordent un bonus incitatif, de l’ordre de 10 %. Car pour Monnaie Péi l’intérêt est moins dans le pouvoir d’achat que dans la responsabilité qu’il convient d’accoler à la liberté de commercer. «On veut prendre le contre-pied du marketing, on veut acheter en conscience», plaident les utopistes-réalistes associés. Leur monnaie de sages pourrait voir le jour en 2018. «En achetant local, les gens pourront dire ce qu’ils veulent voir changer et ainsi favoriser la transition écologique», souligne Christian Briard, membre de Bio­dynamie. La nouvelle association espère fédérer les entrepreneurs et les consommateurs autour de son projet. L’association espère démontrer sa force lors de sa première assemblée générale, en début d’année prochaine. Plus de 200 personnes leur accordent du crédit. Et près d’un millier de Réunionnais ont été sensibilisés à leur cause via le collectif Zordi pou Domin.

