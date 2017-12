Quatre-vingt triplettes masculines et une trentaine de doublettes féminines participent au tournoi. Des Malgaches en font partie.

Une compétition inédite, organisée par CBRC, se déroulera ce week-end au boulodrome de l’Hermitage. Intitulée tournoi Inter-Nation, elle réunira des boulistes venant de Maurice, Mayotte, Madagascar, Métropole et de La Réunion. Prévu au départ pour accueillir cent vingt huit triplettes hommes et soixante quatre doublettes féminines, il n’y aura finale­ment qu’environ quatre- vingt trios masculins et une trentaine de duos dames sur la ligne de départ.

Parmi ces équipes, on retrouvera environ soixante dix locales homogènes et une dizaine mixte joueur extérieur/joueur péi puis­que la plupart des invités joueront avec des sponsors Réunionnais.

Coté formation, Christophe Sarrio et le Malgache champion du Monde Tonnerre feront équipe avec le dionysien Azad Banjee tandis que Kevin Philippson et le Sénégalais licencié en Corse, Fara Ndiaye, joueront avec Jean-Luc Rosticci. D’autres joueurs de grand talent seront aussi présents comme ceux de la Grande Ile, Avana et Zoel Toutoune qui auront comme équipier un partenaire de la manifestation, Alcide Dabreton, mais aussi Christian Nanou.

Des primes en euros

Pour faire face à cette armada, les Réunionnais pourront compter sur la présence des champions de la Réunion triplettes 2017, Frédéric Esther, Grégory René et Jean-Marie Pavot.

Ceux de 2016, Charles Chéreau, René-Guy Tolar et Stéphane Mussard défendront aussi leurs couleurs. Pour les dames, les Réunion­naises s’affronteront entre elles. Les équipes qui veulent s’inscrire peuvent encore le faire jusqu’à ce soir avant le tirage au sort prévu à 18h00 sur le site. Elles doivent être homogènes et l’inscription est fixée à 45 euros hommes et 30 euros dames. Le début de la compétition est fixé à 9h 00 demain matin pour les hommes et à 15h 00 pour les dames.

Les finales auront lieu dimanche à 16h00. Coté récompenses, il y aura près de 10 000 euros en primes et lots divers. Dimanche un concours open sera organisé en triplette toujours avec début des parties à 9h30.

