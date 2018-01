Passé de Plateau Caillou au Chaudron et d’un bassin de 25 mètres à un autre de 50 mètres, le Meeting de l’océan Indien a connu de grosses évolutions. Retour sur une 29e édition.

Les changements étaient nombreux cette année pour la 29e édition du Meeting de l’océan Indien qui s’est tenu comme chaque année les 28, 29 et 30 décembre. Une nouvelle ère s’ouvrait dans un nouveau bassin, le Chaudron à Saint-Denis, et une nouvelle distance, du bassin de 25 à celui de 50 mètres. De grosses évolutions, avec forcément son lot d’approximations mais aussi de satisfactions qui sont loin de remettre en cause la valeur de l’événement phare de la natation réunionnaise.

«Plateau Caillou, ça faisait plus spectacle. Ici (au Chaudron), on a plus l’impression d’être à un meeting régional», résume justement Alizée Morel sans intention de manquer de respect.

Elle qui vient de connaître sa 12e édition et qui sait bien qu’elle a moins d’années au compteur que cette vénérable institution qu’est le MOI. Une longue histoire qui a connu plusieurs lieux. Comme Le Port ou le front de mer de Saint-Paul avant. Plateau Caillou est un magnifique écrin.

Ne plus le fréquenter pour l’événement phare de la natation réunionnaise qu’il accueillait depuis 12 ans est un crève cœur.

Mais le MOI en a 17 de plus. Il a connu des hauts et des bas et ce n’est pas la première fois qu’il fait ses cartons. Un nouveau plongeon est toujours délicat. Ce n’est pour autant que le MOI nouveau format a fait plouf. Si la première journée a été marquée par des approximations, avec une heure de retard pour les finales, le troisième et dernier jour, de nouveaux repères s’esquissaient et de l’huile était venue graisser une machine malgré tout bien huilée. Tout n’a pas été fluide. Le podium n’était pas à la place la plus heureuse, derrière les plots de départ.Les abords de la piscine ont souvent ressemblé à un joyeux bordel où la circulation était totalement libre. L’eau était trop chaude, les plots glissants.

Une affiche à garnir

Les deux tribunes côté opposé de la piscine sont restées vides les deux premiers jours, trop exposées au soleil. L’affluence n’aurait de toute façon pas permis de les remplir.

On s’était habitué à voir défiler des médailles mondiales et olympiques tous les ans en cette fin d’année.

Alain Bernard, Laure Manaudou, Amaury Leveaux, Jeremy Stavius, Camille Lacourt ou Charlotte Bonnet côté tricolore. Katinka Hosszu, Paul Biedermann Paul Biedermann, Pieter van den Hoogenband ou Ranomi Kromwidjodjo, entre autre côté international. La vitrine alléchante du meeting que Jean-Claude Caussanel, président du comité pendant près de 20 ans qui a passé la main il y a un an, savait garnir. Il est parti et son entregent avec. Le carnet d’adresse est à reconstituer. Un seul médaillé mondial a plongé durant les trois jours au Chaudron. Lorys Bourelly, champion du monde du relais 4×100 en 2015.

Invité, Marc-Antoine Olivier, médaillé de bronze du 5 kilomètres nage libre à Rio, n’a pas pu plonger, la faute à un sacrum fracturé deux semaines plus tôt. Les Dauphins du TOEC ont donc assuré seuls la tête d’affiche alors que les internationaux étaient absents.

Un mois après les championnats de France petit bain et deux semaines après les championnats d’Europe, la saison en bassin de 25 mètres est déjà clôturée. Se pointe déjà celle en grand bain. Une volonté fédérale retranscrite localement. Si le bassin de 25 mètres permettait de poursuivre sur la vague et assurait un joli spectacle, celui de 50 permet aux nageurs locaux de profiter d’une concurrence plus affûtée pour aller chercher leur qualification pour les championnats de France.

