Pour pousser les opérateurs à améliorer leurs services, l’Arcep a mis en place une plateforme de signalement. Treize mille plaintes ont été comptabilisées.

Marre d’une conne­xion défectueuse « Mauvais raccordement à la fibre», ’ «Vous trouvez que vous payez votre abonnement trop cher».. Fini de râler dans votre coin ! L’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms, vient de lancer une plateforme en ligne baptisée «j’alerte l’Arcep» pour recueillir les plaintes des consommateurs au sujet des opérateurs télécoms.

Lancée le 17 octobre, la plateforme a battu des records: près de dix mille plaintes ont été enregistrées en un mois. Mi-décembre, l’Arcep comptabilisait treize mille plaintes. À titre de comparaison, le gendarme des télécoms recevait sept mille plaintes par an avant la mise en ligne du site. Les consommateurs ne supportent plus de ne pas avoir de connexion de qualité et n’hésitent plus à le faire savoir.

Cette année, les plaintes contre les opérateurs télécoms ont encore augmenté (+10%), après une année 2016 qui avait déjà connu une hausse sensible (+28%). De quoi pousser certains acteurs du secteur à argumenter sur la qualité de leurs prestations pour justifier leurs prix… face à une concurrence devenue féroce sur un marché en pleine ébullition depuis 2 ans.

Dans le détail, selon les informations du journal Le Parisien, 64% des plaintes concernent la mauvaise qualité du réseau internet fixe ou mobile. Les consommateurs postent ainsi ce type de témoignage : «J’habite un village où je suis 100% du temps en 3G alors que selon mon opérateur la zone est couverte en 4G».

Vente forcée

Deuxième sujet de mécontentement, et non des moindres, les tarifs. Les problème de facturation sont légions et ce, quel que soit l’opérateur.

Un sujet d’autant plus sensible qu’en milieu d’année, en métropole, plusieurs opérateurs avaient imposé des hausses de prix à leur clientèle allant jusqu’à 3 euros par mois. Prétexte : l’ajout de contenus. Problème : certains consommateurs l’ont vécu comme de la vente forcée car ils se sont retrouvés à payer des services qu’ils n’avaient pas choisis. «Je n’ai pas demandé d’abonnement à un bouquet presse, or j’ai découvert sur la dernière facture que ce bouquet m’est facturé. Le service client me dit que ce bouquet n’est pas résiliable », s’insurge un consommateur.

Troisième sujet de récriminations : la fibre. Les Français trouvent que l’accès à la fibre est trop compliqué et parfois mensonger. En effet, certains opérateurs négocient l’exclusivité du fibrage d’un immeuble, mais tardent à le raccorder réellement.

