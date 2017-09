Pour favoriser la ponte des tortues, cinq hectares de plages seront végétalisés. C’est l’une des mesures compensatoires prises dans le cadre du chantier de la NRL.

Cela pourrait s’appeler le paradoxe des tortues, lesquelles apprécient de naviguer dans les eaux réunionnaises. La preuve : lors des survols en ULM réalisés par le Centre d’étude et de découverte des tortues marines (CEDTM), une centaine de spécimens peuvent être recensés à proximité des plages de la côte Ouest. À l’inverse, elles ne choisissent quasiment jamais la Réunion comme lieu de ponte. Seule la tortue Emma revient à échéance régulière. La dernière fois, c’était en janvier 2016, à proximité du Cap la Houssaye. Si elle respecte le cycle de ponte, elle reviendra en 2019.

À cette échéance, le CEDTM aura terminé de revégétaliser la plage située à proximité de l’ancien hôtel Maharani, le dernier endroit où elle est venue pondre. Ce site pilote a été choisi avec quatre autres plages (à proximité du Coghor, sur le littoral de Trois-Bassins, au cimetière de Saint-Leu et à ravine Mula, à l’Etang-Salé sur un site déjà végétalisé par l’ONF) dans le cadre de mesures compensatoires du chantier de la NRL. »Lors des études d’impact, deux tortues avaient été observées à proximité du récif des Lataniers, à la Possession. C’est un impact direct de la NRL sur la zone d’alimentation des tortues. Il a donc été décidé de prendre une mesure compensatoire et de s’appuyer sur le Plan national des tortues marines qui fait de la restauration des sites de ponte sa priorité numéro une », explique Léo Pairain, chargé de mission au CEDTM.

La restauration des lieux de ponte semble avoir un impact direct sur les tortues. 85 % des pontes observées depuis 2004 à La Réunion ont eu lieu sur des sites réhabilités. Des conclusions identiques ont été tirées à Mayotte ou aux Antilles après une végétalisation des plages.

Le principe retenu est le même que celui qui a prévalu sur la plage de Kélonia : les pestes végétales, comme le prosopis plus connu sous le nom de «Zepinar» ou de «Kéké» sont supprimées et des espèces indigènes sont replantées. Parmi elles, des lianes cochon, des patates à durand, du manioc marron, des porchers, des lataniers rouges… Ces espèces limitent l’érosion en fixant le sable sur la plage. Les odeurs qu’elles génèrent permettraient aussi de guider les tortues jusqu’au lieu de ponte selon une hypothèse retenue par les scientifiques.

Au total, 8 000 plants de ces espèces indigènes seront réintroduits sur les sites sélectionnés dans les trois prochaines années. Un sacré casse-tête sachant que certaines espèces demandent 3 ans pour donner des pieds de quelques dizaines de centimètres de haut. Le CEDTM, les pépinières privées et les pépinières communales participeront à l’effort. Le coût du programme s’élève à 300 000 euros. Il est pris en charge dans le cadre du chantier de la NRL.

