Réuni mercredi, le Comité sécheresse appelle à la vigilance face à des conditions climatiques exceptionnelles en matière de déficit de pluies.

La Réunion a soif. La situation n’est pas encore jugée extrême, mais la réunion d’un Comité sécheresse en pleine saison des pluies à de quoi inquiéter.

Ses membres se sont réunis mercredi à la DEAL (Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement) pour appeler à la vigilance face à des conditions jugées « exceptionnelles en matière de déficit de pluie.»

«Sur les six derniers mois de 2016, c’est une petite moitié Sud-Ouest de l’île qui demeure en état de sécheresse marquée, même si les pluies de novembre et décembre ont un peu amélioré la situation », souligne le Comité sécheresse.

Mais sur les 15 premiers jours de l’année, le déficit en pluviométrie s’élève à 60%. Une saison où les pluies sont absentes de la Réunion et qui s’ajoute à une « situation déficitaire en eau depuis 2011 », rappelle l’Office de l’eau.

Ce déficit en pluies se fait particulièrement ressentir dans plusieurs communes comme la Possession, Saint-André, Sainte-Marie, le Tampon, Salazie, Cilaos, Saint-Joseph ou encore Saint-Paul (…) qui ont décidé, pour certaines, de prendre des arrêtés de restriction de

l’usage de l’eau.

Coordination

Pour autant, le Comité sécheresse a décidé d’appeler à la vigilance avant de prendre d’autres dispositions. « Bien qu’il y ait des signaux d’alerte, le comité a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre des mesures générales, intercommunales ou départementales, de restriction des usages de l’eau, mais a souhaité appeler à la vigilance l’ensemble des acteurs en charge de la distribution de l’eau et sensibiliser les Réunionnais à cette situation », précise-t-il.

Concernant les agriculteurs, une réunion sera organisée dans les prochains jours avec les acteurs du secteur pour coordonner les actions permettant de limiter les conséquences de la sécheresse.

