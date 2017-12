La Réunion protège sa flore exceptionnelle. Un plan d’actions facilitera la répression du braconnage des espèces en danger.

Un arrêté ministériel relatif à la liste des espèces végétales protégées à La Réunion a été publié le 3 décembre dernier au Journal Officiel de la République. Ont été retenues sur cette liste un total de deux cent trente huit espèces végétales qui requièrent la «mise en place de mesures de protection réglementaire et une surveillance accrue».

L’enjeu de ce texte : cette liste permettra à La Réunion de se doter d’un outil de protection à la hauteur de l’enjeu que représente sa flore exceptionnelle, fait remarquer la préfecture. Il se matérialisera par des plans d’actions opérationnels, pour faciliter la répression du braconnage des espèces en danger, et pour une meilleure prise en compte de leur conservation dans les aménagements.

On y retrouve, par exemple, l’osmonde, l’herbe paille-en-queue, le palmiste rouge, le palmiste blanc, le bois de savon, le bois de raisin, le latanier rouge, le ti bois de senteur, le bois noir des hauts, le bois de nèfles à grandes feuilles, le bois de papaye, le porché ou le bois de chenilles…

Raréfaction

Cet arrêté est le fruit de nombreuses années de travail des scientifiques, en concertation avec les services de l’État et les gestionnaires d’espaces naturels.

Cet arrêté a également fait l’objet d’une consultation du public. Il a enfin été communiqué aux aménageurs et à leurs bureaux d’études associés qui ont anticipé cette évolution depuis plusieurs années.

Mais comment ont été sélectionnées les espèces en danger ? C’est le Conser­vatoire botanique national de Mascarin qui s’en est chargé, selon une méthode précise qui prenait en compte toute une série de critères : niveau «liste rouge» de menace d’extinction des espèces, degré de rareté et de raréfaction de l’espèce, et niveau d’endémicité (local, régional…).

Jusqu’à présent, la liste des espèces protégées pour le département de La Réunion était définie par l’arrêté du 6 février 1987, qui comptait soixante et une espèces.

