Après une très bonne saison 2016, la production de letchis a chuté d’au moins 80 %, cette année. Les exploitants demandent de l’aide.

Une saison si désastreuse que la chambre d’agriculture veut demander l’état de catastrophe naturelle pour que les exploitants soient

dédommagés.

Aucune touche de rouge ou presque dans les vergers de letchis. Les exploitants sont consternés : «On aurait préféré subir un cyclone.» Hier, des techniciens de la Direction de l’agriculture ont accompagné les membres de la chambre d’agriculture sur quatre exploitations de l’Est. Un comité d’expertise mobilisé pour que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu et qu’une aide soit ainsi apportée aux producteurs. Cette procédure est l’initiative de Marchand Camalon, agriculteur de Sainte-Anne : «Il faut faire bouger les choses, parce qu’actuellement, nous entretenons plus d’arbres que nous ne récoltons de fruits.»

En effet, le cycle habituel des pié dbwa ne doit pas être interrompu. Après la récolte, qui débute habituellement en novembre, les arbres doivent être taillés et les engrais semés.

Mobilisation

Cette année, aucun des quatre exploitants visités avant-hier n’embauchera de saisonnier. Leur cortège a d’abord fait escale sur le domaine de Guy Grondin, à Sainte-Rose. Les producteurs y ont prélevé une grappe qui les a accablés davantage. «Les fruits sont inexploitables, d’un calibre comparable à celui des raisins, déplore Jérome Soubou, de la chambre d’agriculture. C’est une pénurie, une véritable perte sèche. Les seuls fruits récoltés ne sont pas suffisamment développés pour être vendus. Leur goût est tel qu’on pourrait en faire du vinaigre.»

La profession veut se mobiliser au plus vite pour faire intervenir les instances régionale et départementale. Henri Thomy Atanari, vice-président de la chambre d’agriculture sait bien que les arbitrages budgétaires seront clos fin novembre, et que décembre est aussi la saison des congés.

«S’il faudra descendre dans les rues pour se faire comprendre, on le fera. Quoi qu’il en soit, la chambre d’agriculture promet un accompagnement technique et administratif pour que les producteurs tiennent le coup jusqu’en 2018», assure celui qui est aussi membre de la CGPER.

