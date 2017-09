Une maladie qui n’est pas des plus dangereuses pour certains. Mais la grippe s’avère être mortelle.

La grippe est arrivée tardivement cette année mais elle est fulgurante et particulière. Environ 32 000 personnes ont déjà consulté un médecin en trois semaines. Du jamais vu depuis 2010. Le virus, lui, est surtout de type B de A. Une première.

«C’est une situation exceptionnelle.» C’est ainsi que les autorités sanitaires qualifient l’épidémie de grippe édition 2017. « Depuis trois semaines, une nette augmentation des consultations en médecine de ville et dans les services d’urgences hospitaliers est observée. Le nombre de consultations en médecine générale pour grippe ou syndrome grippal est estimé à plus de 32 000 depuis le début de l’épidémie », indique l’Agence régionale de santé océan Indien. Du jamais vu depuis 2010.

La grippe est arrivée tardivement cette année. L’épidémie a démarré il y a trois semaines. Une rentrée épidémique qui a coïncidé avec la rentrée scolaire où il a fait très froid ! Ces basses températures, alliées aux retours des voyageurs grippés de la métropole (et de l’île Maurice où la grippe a beaucoup circulé), ont accéléré la propagation du virus.

Mesures d’hygiène

Et contrairement à ce que certains croient, il ne s’agit pas de la grippe A H1N1, ni de la grippe aviaire. « On n’a pratiquement que des virus de type B et quasiment pas de virus de type A cette année », fait remarquer le docteur François Chieze, directeur de la veille et sécurité sanitaire de l’ARS OI.

Alors que la grippe de type A est jugée moins virulente que la B, on note que plusieurs patients ont été hospitalisés pour une forme grave de la grippe et cinq personnes en sont décédées.

Il faut dire que la grippe est une maladie qui se propage vite, facilement, par contagion et notamment par les microgouttelettes contaminées qui sont libérées dans l’air lorsqu’on tousse ou qu’on éternue ! et qui retombent sur tout : la vaisselle, les poignées de portes. Il ne faut pas em­brasser amoureusement non plus son compagnon ou sa compagne, car le virus peut aussi se transmettre par la salive. « Le virus peut se retrouver rapidement sur le visage et les mains d’une personne grippée, les baisers et les poignées de main aux personnes malades sont à éviter », conseille le docteur.

Il ne faut pas banaliser la grippe. Car c’est une mala­die contagieuse qui touche d’abord le système respiratoire et peut se compliquer ou présenter des formes graves. Elle peut conduire à la mort.

D’où l’importance de renforcer les mesures d’hygiène pour limiter la transmission de la maladie. « Ces mesures d’hygiène doivent être renforcées au contact des plus fragiles : les personnes âgées, les nourrissons et les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques », soutient encore le docteur Chieze.

© Jir