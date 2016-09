Les cinéastes en herbe réunionnais auront l’occasion de faire découvrir leurs talents de réalisateur de film sur smartphone.

Les règles du jeu sont simples : «1 mobile, 1 minute, 1 film». Le premier Mobile Film Festival de La Réunion a débuté, et cherche à mettre en lumière les talents cachés des Réunionnais. Pas besoin de matériel hors de prix pour devenir réalisateur, selon l’esprit de ce festival. Un smartphone suffit ! En sachant que 500 000 Réunionnais en sont aujourd’hui équipés, il risque d’y avoir foule du côté des participants !

Pour participer, il suffit de tourner une vidéo d’une minute, de la monter, et de l’envoyer sur le site www.mobilefilmfestival.re avant le 31 octobre prochain. La sélection du jury se fera du 31 octobre au 20 no­vembre.

Les œuvres originales, percutantes, créatives, provocatrices ou émouvantes: toutes auront leur place tant que les images apportent une émotion et un beau message au spectateur. Les vidéos retenues participeront bien évidemment à la compétition pour le festival. 35 des meilleurs films seront diffusés à la télévision, sur Réunion Premiere.

Dix catégories

Puis, du 20 novembre au 20 janvier, au public de décider, et de choisir la vidéo qui repartira avec le Prix du Public. Après avoir visionné les films en ligne sur le site www.mobilefilmfestival.re, les Réunionnais pourront y voter pour leur préféré.

Enfin, la cérémonie de remise des prix aura lieu le 28 janvier 2017 à la Cité des Arts de Saint-Denis.

Dix catégories sont déterminées : le Grand Prix, le Prix spécial du jury, le Prix d’interprétation masculine, le Prix d’interprétation féminine, le Prix de la mise en scène, le Prix du meilleur scénario, le Prix des bloggeurs, le Prix des médias, le Prix de la mise en scène, le Prix Run Nord (pour la mise en avant du patrimoine du nord de l’île), et le Prix du Public.

En jeu, une bourse de 5000 euros pour réaliser son film, et de nombreuses dotations fournies par les partenaires : des Pass VIP Cité des Arts, un vol aller-retour Réunion/Métropole, des prestations touristiques dans le Nord de l’île…

